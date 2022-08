Fondi per le scuole: in arrivo oltre 5 milioni di euro per gli istituti vercellesi

Nuovi fondi dal Ministero per le scuole piemontesi e anche per quelle in provincia di Vercelli, lo a in una nota il deputato della Lega Riccardo Molinari, coordinatore leghista in Piemonte.

Il Piano Scuola 4.0

“109 milioni di euro per il Piemonte: questi i fondi assegnati dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano Scuola 4.0. Un provvedimento fortemente sostenuto dalla Lega e frutto dell’importante impegno del sottosegretario Sasso. Ogni scuola potrà decidere in autonomia come utilizzare le risorse. I dirigenti scolastici potranno costituire un gruppo di progettazione insieme a docenti e studenti per pianificare gli interventi. A disposizione di ogni istituto ci saranno il Gruppo di supporto al Pnrr e la Task force scuole, gestita in collaborazione con l'Agenzia per la coesione territoriale.

Il dettaglio per provincia