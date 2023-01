Offerte lavoro: i profili richiesti

LEGGE 68/99 - AIUTO MAGAZZINIERE

Azienda sita a Formigliana operante nel settore commercio all'ingrosso ricerca un aiuto magazziniere che svolga le seguenti mansioni:

- supporto attività di magazzino;

- controllo merce in entrata/uscita;

- compilazione DDT ed etichette;

- eventuali piccole commissioni per ufficio (posta, spesa)

Orario di lavoro: tempo pieno.

Tipologia contrattuale da definirsi in sede di colloquio.

Luogo di lavoro

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Modalità di Lavoro: FULL TIME

Patenti richieste: B

Tipologie di lavoratore ricercate: Collocamento mirato

Annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato - art.1 L.68/99 Persone con disabilità

Per candidature a mezzo Spid cliccare QUI

Oppure inviare il curriculum a: collocamentomirato.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero di riferimento dell'annuncio 34880

OFFERTA DI LAVORO GRUPPO GENERALI – incontro di presentazione offerta 27 GENNAIO

Il Centro Impiego di Vercelli, in collaborazione con Informagiovani organizza un incontro di presentazione dell’offerta di lavoro di GENERALI ITALIA per Vercelli e provincia.

Chi è interessato ad un’attività di consulenza che garantisce crescita professionale, formazione continua, fisso mensile + variabile, assunzione e benefit, può presentarsi alla presentazione che si svolgerà presso: spazio Gioin di Informagiovani – Via Fratelli Laviny, 67, Vercelli venerdì 17 gennaio ore 10.30

In questa sede potrà avere chiarimenti sulla posizione offerta dai responsabili HR dell’azienda e lasciare un curriculum in caso di interesse.

Per partecipare compili il modulo al link: https://bit.ly/generalistassumendo

o contatti il Centro Impiego all’indirizzo email candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it o al numero 0161.252775 Servizio di Preselezione “

ELETTRICISTA – RIF. 34851

Settore: impianti elettrici civili e industriali

Mansioni: addetti all’installazione di impianti elettrici civili e industriali, impianti fotovoltaici, antifurto e TVCC, cancelli automatici, impianti di condizionamento

Requisiti: preferibile esperienza nella mansione e/o qualifica professionale inerente l’ambito delle mansioni; si richiede buona manualità, capacità di apprendimento e di lavorare in team. Possesso di patente B e auto propria.

Sede di lavoro: Cigliano (VC) – si richiede disponibilità a trasferte giornaliere

Modalità di inserimento: contratto da definirsi in base all’esperienza del candidato

Orario di lavoro: full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì

Per candidarsi, inviare il CV alla mail: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto “RIF. 34851”

CONTABILE SENIOR

Mansioni: gestione del pacchetto clienti assegnato; tenuta contabilità d’impresa e professionisti, con regimi ordinari e semplificati; compilazione e stampa registri IVA con relative liquidazioni; predisposizione di dichiarazioni fiscali per persone giuridiche e fisiche; Modelli 730, CU, Modelli 770; redazione di bilanci IV Direttiva; altri adempimenti contabili e fiscali richiesti dalla mansione.

Requisiti: Diploma di Ragioneria o laurea in Economia; esperienza di 3-5 anni nel ruolo maturata presso studi professionali strutturati; ottima conoscenza della contabilità di bilancio; ottima conoscenza dell’IVA e del Testo unico delle imposte dui redditi; capacità di lavorare sotto stress, flessibilità; ottime capacità relazionali e comunicative. Ottimo uso PC, Pacchetto Office, posta elettronica. La conoscenza del gestionale B.Point SP – Wolters Kluwer costituirà titolo preferenziale.

Sede di lavoro: Vercelli.

Modalità d’inserimento: contratto di lavoro a tempo indeterminato, tempo pieno 40 ore settimanali

Inviare il Cv a ricercapersonalestudio02@gmail.com

INSTALLATORE DI SERRAMENTI – RIF. 34700

Settore: vendita e installazione serramenti

Mansione: operaio montatore e installazione infissi e serramenti

Requisiti: preferibile pregressa esperienza nella mansione, buona manualità, precisione e predisposizione a lavorare in team; capacità di problem solving. Possesso di patente B e auto propria.

Sede di lavoro: Vercelli (VC)

Modalità di inserimento: iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato

Orario di lavoro: lunedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00; da martedì a venerdì dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00; sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00

Per candidarsi, inviare il CV alla mail: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto “RIF. 34700”