Furgone fuori strada si ribalta nel campo

Incidente a Oldenico, lungo la strada provinciale verso la Valsesia: un furgone è finito in un campo.

Il sinistro

Un furgone è finito fuori strada e si è rovesciato nel campo di fianco alla carreggiata. L’incidente è accaduto a Oldenico, sulla provinciale che conduce verso la Valsesia. Fortunatamente, il conducente non ha avuto conseguenze e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118, che hanno provveduto alla messa in sicurezza, ai rilievi e al primo soccorso.