Esercito di cuori: fine settimana di eventi per i bimbi malati

Nella foto la presentazione delle iniziative.

Una mobilitazione per il bene, questo è L’"Esercito di Cuori", realtà cittadina nata da poco che si arricchisce di sostenitori e di appuntamenti.

Tutto per acquistare un polisonnigrafo pediatrico

Il progetto per l’acquisto di un polisonnigrafo pediatrico da destinare al Sant’Andrea (sarebbe il secondo in Piemonte ndr) sta facendo breccia nel cuore dei vercellesi: si moltiplicano così le iniziative di solidarietà e le occasioni per la raccolta dei fondi.

Il programma del fine settimana

Il clou delle iniziative sarà sabato 3 dicembre

Alla mattina, meteo permettendo, ci sarà la camminata "Fai battere il mio cuore" appuntamento davanti alla palestra "Dreamfit" in via Cassini 10 a Vercelli. Alle ore 10,30 la partenza su un percorso di 5 km circa con offerta per il pettorale di 5 euro.

Sempre sabato 3 dicembre, dalle 17, l'asd Marmar judo di Trino - ProVercelli organizza un collegiale con le star del judo italiano e componenti della nazionale italiana Fijlkam Manuel Lombardo e Martina Castagnola che, insieme a judoka provenienti da Piemonte e Lombardia, scenderanno sul tatami per un collegiale con i “Judoka di cuore” a sostegno della raccolta fondi.

Infine nella serata, dalle 21,30 al Vicolo Schilke la finale del Festiva Giovani Aironi, anche in questo caso ingresso a 5 euro Leggi l'articolo.

L'asta benefica

Dall'1 al 3 dicembre sulla pagina Facebook di Erika Bijouxandmore andrà in scena l’asta benefica con oggetti donati da sportivi e sostenitori: tra gli ultimi pezzi ricevuti c’è da segnalare il cappellino del campione di motociclismo, Pecco Bagnaia.

«Un enorme e doveroso ringraziamento a due persone splendide che, appena sono state contattate, hanno capito l'importanza del progetto e si sono offerti, nonostante i mille impegni tra allenamenti e gare, di patrocinare il collegiale per la raccolta fondi – dice il direttore tecnico di Marmar, Davide Martuzzi -. Grazie anche a Erika Barbonaglia che ci ha permesso di aiutare lei e l'Esercito di cuori a fare del bene».

La notte dei desideri

Intanto, nei giorni scorsi, sono state presentate la bici e la divisa per "la notte dei desideri", la maratona notturna del 21 dicembre durante la quale Samantha Profumo darà il suo contributo alla raccolta di fondi. Bicicletta, rullo e divisa limited edition sono stati presentati nel corso di un breve incontro nei locali della palestra Dreamfit di Francesca Delfino, che ha ospitato una giornata di fitness per solidarietà.

«Il 21 dicembre, dalle 20, sarò in sella - spiega Samantha - agganciata al rullo, per pedalare 12 ore, fino alle 8 del mattino successivo: l'obiettivo è battere il record dei 366 chilometri percorsi da Paola Gianotti durante il lockdown, ma soprattutto dare il mio contributo per l'acquisto del polisonnigrafo. Gianotti riuscì a raccogliere 5mila euro... Questo è il vero record da battere, con l'aiuto di tutti i vercellesi. Passate a trovarmi, pedalate con me o offritemi un caffé. E’ per una buona causa». La divisa prodotta da Marcello Bergamo potrà essere ordinata e acquistata da chiunque, sostenendo l'evento benefico.