Cosa fare a Vercelli: eventi in città e dintorni dal 26 al 28 maggio

Nella foto Andrea Rucli al pianoforte, suonerà venerdì al Museo Borgogna con l'Ensemble Gaggia per Antiqua Vercelli.

Il Festival della Scuola Vallotti

Tre serate di concerti (26-28 maggio) con gli allievi dei vari corsi della Scuola Comunale di Musica al Teatro Civico, è questo il programma del Festi Vall Vallotti 2023. In azione i vari ensemble, protagonisti anche i docenti e ospiti. Il clou domenica 28 con "La Traviata" di Verdi. Leggi il programma

Si presenta l'associazione Angelo Gilardino

Venerdì 26 maggio, alle 16,30, Alla sala convegni della Fondazione Crv l’associazione culturale musicale “Angelo Gilardino” si presenta alla città. L’hanno costituita sette allievi ed amici del grande musicista. Il presidente della neonata Associazione, il chitarrista bresciano Marco de Santi, spiegherà i motivi che lo hanno spinto, con gli altri soci fondatori, a dare vita al sodalizio e gli obiettivi che esso si prefigge. Saranno resi noti prestigiosi soci onorari e date altre informazioni utili. Prevista l’esibizione di due allievi di Luigi Biscaldi docente di chitarra classica al Conservatorio “Cantelli” di Novara, che ebbe Gilardino come maestro. I musicisti sono Andrea Albini e Gianluca Daglio Erazo (che suonò ai funerali del compositore) eseguiranno due brani di Gilardino: lo “Studio di Virtuosità e Trascendenza n° 11- Omaggio a Heitor Villa-Lobos” e “Colloquio con Segovia”.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

L'Ensemble Gaggia venerdì al Museo Borgogna

Continua con cadenza regolare la ricca stagione concertistica proposta dalla «Società del Quartetto». Il prossimo appuntamento è per venerdì 26 maggio, al Museo Borgogna, sede abituale degli eventi, il concerto dell’Ensemble Sergio Gaggia nell’ambito di Antiqua Vercelli 2023.

L’Ensemble, composto da Andrea Rucli al pianoforte, Maurizio Cadossi, violino, e Giovanna Vivaldi, violoncello, presenta per l’occasione pagine di Ludwig van Beethoven scelte fra quelle meno legate all'immagine drammatica e un po’ stereotipata del compositore tedesco: il frizzante Trio op. 11 e il celebre Settimino op. 20 da lui stesso trascritto per trio per pianoforte, violino e violoncello; due opere che, insieme alla Prima Sinfonia in do maggiore, rappresentano il lato musicale più spensierato e allegro di Beethoven.

Attivo da oltre dieci anni, l’Ensemble Musicale Sergio Gaggia è l’unico sodalizio cameristico del Friuli Venezia Giulia ad essere stato invitato due volte ai Concerti del Quirinale (2010, 2013), trasmessi in diretta per la terza rete radiofonica RAI ed in EuroRadio.

Si è inoltre distinto per la produzione di spettacoli che hanno già toccato 4 continenti, con collaborazioni con alcuni dei più importanti Festival cameristici europei, tra cui il Casals in Francia e Kuhmo in Finlandia.

Tra le produzioni bisogna citare l’operazione Pantomima Rinata, ricostruzione musicale con commedia dell’arte appositamente commissionata a Quirino Principe del Kv 446 di W. A.Mozart, importante composizione giunta a noi fortemente incompleta e la clamorosa riscoperta, con numerosi esiti editoriali e discografici, della compositrice ed etnomusicologa Ella von Schultz Adaiewsky, eseguita anche Vercelli per la Stagione 2018 della Società del Quartetto.

I biglietti (euro 10/8/5/3) sono disponibili presso la Società del Quartetto, via Monte di Pietà 39 a Vercelli, ore 16,00-18,00 oppure si possono prenotare telefonicamente al n. 0161.255575 o con email: biglietti@quartettovercelli.it.

Incontro con Lammoglia alla Mondadori

Nuovo incontro con l’autore alla libreria Mondadori di via Cavour 4, venerdì 26 maggio, ore 17, sarà ospite Fausto Lammoglia che presenterà il suo volume “La filosofia dell'attacco dei giganti”, edito da Il Nuovo Melangolo. L’autore sarà a colloquio con Ivan Pellizzari (autore di fumetti). Il libro è una lettura del nostro presente fatto di ricerca, violenza. idiosincrasie. I protagonisti sembrano intrappolati in un destino ineluttabile simboleggiato da mura che non devono essere superate e spendono tutta la loro esistenza per spingersi il più lontano possibile nella scoperta in qualità di membri del Corpo di ricerca, una delle tre divisioni dell’esercito di Paradise. Cosa ricercano? La risposta è nelle pagine del libro e qualcosa di più se ne potrà sapere presentandosi venerdì in libreria. Info: 0161-1828991.

Gioco libero allo Spazio Gioin

Sabato 27 maggio 2023 lo Spazio GIOIN di via Laviny, 67 ospiterà nel suo cortile, in centro città, la seconda Giornata Regionale del Gioco libero all’Aperto, un’iniziativa promossa dalla Regione Piemonte.

L’evento “A cosa giochiamo?”, è infatti dedicato alle famiglie che potranno partecipare con i loro bambini per sperimentare i giochi che hanno animato l’infanzia dei nonni: giocattoli tradizionali costruiti con il legno. Parteciperanno anche le famiglie del progetto “Famiglie Pop-corn” proposto dal CTV che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie che, per diversi motivi, abbiano qualche difficoltà nel proporre e accompagnare i propri figli ad attività educative.

Il pomeriggio è organizzato dal Comune di Vercelli e dal Centro Territoriale Volontariato di Vercelli (CTV) in collaborazione con Villa Cingoli, Comunità Educante di Vercelli e Famija Santhiateisa.

“A cosa giochiamo?”, è un evento gratuito, che si svolgerà dalle 15.00 alle 18,30 a favore della cittadinanza con lo scopo di promuovere e condividere il gioco libero all’aria aperta nel centro storico della città di Vercelli.

Festa della Birra a Pezzana

Il prossimo 26 e 27 maggio al centro polifunzionale del paese si terrà la Festa della Birra.

La prima serata sarà allietata dalla musica Dj Set by Chaba e Teo con la parentesi alle 21,30 dell’esibizione degli allievi della “Vercelli Rock School”.

Durante la seconda serata è previsto il concerto “2 Morrows Tribute Rock band”.

Durante la due giorni sarà possibile oltre a degustare diversi tipi di birre e consumare: hamburger, cheeseburger, veggyburger, hot dog, grigliata mista, salamella, alette e cosce di pollo e patatine.

Il vicesindaco e membro della Pro Loco Roberto Mombelli (nella foto) spiega: «La prima serata verrà allietata da due dj del paese, due ragazzi che si sono resi disponibili per farci ascoltare la loro musica. Per quanto riguarda il cibo, non sarà il tipico delle sagre, faremo: hamburger, grigliate e patatine cioè non faremo le solite cose che si trovano nelle sagre. Sabato invece avremo un'orchestra di Torino che faranno della musica rock and roll. Questa è una festa che è principalmente dedicata ai giovani».

Personale di Bruno De Marco da Artes Liberales

Una personale di Bruno De Marco, pittore di formazione accademica nel contesto della “Maratona espositiva” di Artes Liberales con una mostra dal titolo: «Il pensiero, la grazia, il silenzio. Stile, Teoria, Realtà», che verrà inaugurata sabato 27 maggio nella sede di Artes Liberales in via fratelli Garrone 20, e sarà visitabile fino a domenica 4 giugno 2023. dalle 17 alle 19. Leggi l'approfondimento

Laboratorio alle radici dell'Arte al Circolo Dessì

La “Dea Madre” è una delle prime figure della spiritualità e dell’arte umana che popoli di diverse parti del mondo hanno mondo hanno plasmato nell’argilla. Da qui nasce «Alla scoperta della Dea madre», un laboratorio proposto dall’attivissimo “Circolo Dessì”, l’associazione di Sardi di Vercelli, nel contesto di una stagione da poco cominciata e ricca di eventi e iniziative.

Si tratta di un laboratorio esperienziale con storytelling e percorso di manipolazione dell’argilla, a cura dell’artista Stefania Spanedda fissato per sabato 27 maggio al Circolo Culturale Sardo Dessì nella sua sede di via Giovanni Paolo II, 35\a. Ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria al 339 -7176358

L’artista che propone l’esperienza parte da alcuni interrogativi: «Quando nasce l’arte, quali sono le sue prime forme espressive e la semantica sottesa? Che ruolo ha la donna nelle società primordiali?. La storia e l’arte possono fornirci degli elementi per affermare e consolidare la parità di genere nelle strutture sociali contemporanee?»

La risposta a tali domane si avrà proprio attraverso un originale format radicato su un approccio storico-artistico. Dopo uno storytelling iniziale, nel quale viene presentata un’interessante chiave di lettura del prezioso patrimonio di Veneri Paleolitiche, segue un percorso emotivo-sensoriale di manipolazione dell’argilla finalizzato alla creazione con la terra e con le mani di una personale Madre frutto delle suggestioni offerte nella narrazione storica.

Il laboratorio costituisce un pretesto per riscoprire l’inscindibile rapporto tra l’arte della manipolazione dell’argilla e la nascita della cultura. Ripropone e attualizza antichi simboli che narrano di una Donna Dea, MadreTerra con un ruolo fondamentale nella società.

Il progetto è ideato e realizzato da Stefania Spanedda, artista ceramista, pedagogista e maestra nella scuola primaria. Formatrice con una consolidata esperienza di docenza e formazione sia in ambito didattico che artistico. Alla scoperta della Dea Madre è presentato dal Circolo Culturale Sardo Dessì di Vercelli in collaborazione con il Cnis sede di Vercelli (coordinamento nazionale insegnanti specializzati) e promosso a livello nazionale e internazionale da: associazione Pandora Artiste Ceramiste e Messy Lab Collettivo di Ceramica.

Prossimo evento venerdì 9 giugno alle 17,45, quando si terrà una conferenza dal titolo “Finanza e Salute: Cooperazione e Nuovi Orizzonti” Coordinatore della serata: Marco Capelletto. Interverranno i relatori: Roberto Cervoli, Pino Zema, Giuseppe Orlando, Dario Cassata, Giulio Scarpa, Franco Motto.

Due grandi pittori Liguri al Borgogna

Domenica 28 maggio al Museo Borgogna, ci sarà una nuova e ultima occasione per scoprire le due opere ospiti dal Museo ligure. I dipinti di Plinio Nomellini "Lo scoglio di Quarto" e di Rubaldo Merello "Terrazza fiorita", che saranno protagonisti, dalle 15, di un approfondimento condotto da Cinzia Lacchia, conservatrice del museo che permetterà di scoprire particolari e curiosità delle due opere e dei loro autori. Per saperne di più: https://www.museoborgogna.it/l-arte-di-ospitare/. Su prenotazione al 389.2116858; biglietto unico 10 euro. Ridotto 5 € per Dedalo e Abbonati Musei con passaggio tessera.

In vista anche un cambio di orario. Sabato 27 maggio 2023 il museo sarà aperto dalle 10 alle 13.

Da martedì 30 maggio, gli orari di apertura saranno: martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30; giovedì dalle 13.30 alle 17.30; sabato dalle 10 alle 13 e domenica dalle 11 alle 17.

Raduno auto-moto a Pertengo

Domenica prossima in piazza Silvio Piola si terrà il primo raduno di auto e moto d’epoca. Il programma prevede: alle 9 ritrovo dei partecipanti, iscrizioni e, a seguire« colazione; alle 10,30 partenza del giro turistico; alle 12,30 pranzo e alle 16 premiazione. Ricco il menù proposto. Per prenotazioni chiamare il numero 346 8477345.

Il presidente del Comitato Pertengo Eventi Luca Granziero commenta: «Abbiamo già una trentina di iscrizioni e dovrebbero aggiungersene altre, ma del resto il meteo di questi giorni non ci ha aiutati a far crescere gli iscritti. Speriamo proprio che migliori e che domenica prossima sia senza precipitazioni domenica prossima. Chi vuole venire anche solo a mangiare in piazza, può prenotare tranquillamente il menù al costo di 15 perché nella locandina abbiamo pubblicizzato il costo a 20 €, ma perché sono compresi i 5 euro di iscrizione del veicolo. Il giro dei veicoli storici toccherà i seguenti paesi: Costanzana, Due Sture, Morano Po', Balzola, Rive e poi ritorno a Pertengo».

Mostra di Unicef al Museo Leone

Il Museo Leone ospita fino a domenica una mostra a cura del Comitato Provinciale di Unicef. Un percorso che, attraverso parole e di immagini, illustra la storia, l’organizzazione e le finalità del Fondo della Nazioni Unite per l’Infanzia, che nato nel 1946 per aiutare i bambini europei al termine della seconda guerra mondiale, è diventato dal 1953 una struttura permanente delle Nazioni Unite con la finalità di contribuire a migliorare le condizioni di vita dei bambini di tutto il mondo. «Abbiamo pensato di organizzare una mostra per ricordare l’anniversario, 27 maggio, della ratifica della “Convenzione sui diritti dell’Infanzia” da parte del Governo Italiano UNICEF affinché le giovani generazioni e la cittadinanza possano conoscere attraverso le immagini le attività e la storia di Unicef» dice il oresidente di Unicef Vercelli Fulvio Scagliotti. La mostra è organizzata con il patrocinio del Comune di Vercelli, della Provincia di Vercelli e dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Vercelli.

Ingresso gratuito orari: dal 23 al 28 maggio, ore 9-12.

Ritorna "Trino Sacra"

Tutto pronto per la terza edizione di “Trino Sacra”, in programma sabato 28 maggio. La manifestazione, che vede coinvolte le storiche Confraternite di Trino e alcune provenienti da altre province, consiste in un progetto di valorizzazione del patrimonio dell’arte sacra e della tradizione religiosa e devozionale della città di Trino. Le chiese saranno aperte tutto il giorno e sarà possibile visitarle in autonomia con audio guida sul sito www.trinocultura.it/reperti/. Per l’occasione sarà aperto il museo Gian Andrea Irico, con la possibilità di fare delle visite guidate, dalle 16 alle 18. Il programma prevede il ritrovo delle confraternite, alle 9.30, in piazza Garibaldi. Alle 10 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo. Alle 11, avrà luogo la presentazione del nostro patrimonio storico artistico, da parte degli istituti superiori del territorio e il concerto a cura dei Contrappuntisti diretti dal maestro Marcello Trinchero. Alle 12.30 i partecipanti all’iniziativa potranno consumare il pranzo al prezzo concordato di 25 euro, nei ristoranti aderenti. Il pranzo prevede antipasti, primo, secondo, dolce, con bevande incluse. Il 27 maggio, Palazzo Paleologo ospiterà l’inaugurazione della mostra “Cicli Pittorici”, di Guido Villa, con la presentazione di Meco Traversa. Sarà aperta, ovviamente il giorno seguente, in occasione di “Trino Sacra”, da lunedì 29 maggio a giovedì 1° giugno, dalle 10 alle 12, venerdì, dalle 17 alle 19 e sabato 3 giugno dalle 10 alle 12.

Omaggio ad Arrigoni e Crepaldi

Sarà visitabile ancora sabato 27 e domenica 28 maggio dalle 16 alle 19.30, a ingresso libero, la mostra dedicata agli artisti Franco Arrigoni e Augusto Crepaldi, allestita al foyer del Salone Dugentesco dall'associazione Artes Liberales. Leggi l'articolo.

Collettiva degli Amici dei Musei in Santa Chiara

Protagonisti anche gli artisti di un altro meritorio sodalizio cittadino "Gli Amici dei Musei", in questo caso nella sede espositiva di Santa Chiara, si tratta della collettiva dei soci per la serie di eventi volti a celebrare i 25 anni di attività e che resterà allestita ancora solo sabato 27 e domenica 28, dalle ore 16 alle ore 19. Leggi l'articolo