Cosa fare a Vercelli: eventi del fine settimana dal 31 marzo al 2 aprile

Nella foto l'attore Gioele Dix atteso al Civico domenica 2 aprile per lo spettacolo ispirato a Buzzati.

Venerdì Fausto Paravidino in Officina Anacoleti

La stagione “Motus” di Officina Anacoleti presenta l’ultimo spettacolo esterno del cartellone, prima dell’ultimo spettacolo che sarà una produzione della compagnia vercellese (venerdì 14 aprile).

Sarà protagonista un attore molto noto anche al pubblico televisivo per la sua partecipazione a serie come “Romanzo Criminale” e “Moana”: Fausto Paravidino.

Insieme a Daniele Natali sarà ospite dello spazio di corso De Gregori con «Something Stupid», in scena venerdì 31 marzo alle ore 21.

Nell’alternarsi di spinte anarchiche e conservatrici, si riconosce nel testo la stessa indagine vorticosa che caratterizza alcuni lavori di Paravidino visti in scena negli ultimi anni e che si incentra sull’abitare il mondo contemporaneo e sul confronto con le mostruosità del tardo-capitalismo. La scrittura di Paravidino sembra fondarsi su sospetti, dubbi e intuizioni; le sue manifestazioni non sono spettacoli conclusi, ma carotaggi da un terreno in perenne sommovimento. Il suo incedere prolisso, contraddittorio ed erratico è parte integrante di questa ricerca e contribuisce, assieme a un’intelligenza magmatica, a interrogare lo spettatore, senza mai consegnargli risposte definitive o granitiche certezze. Si avverte un flusso di pensiero ininterrotto che coinvolge questa drammaturgia di Fausto Paravidino, disegnando un percorso di senso coerente e affascinante.

Progetto di e con Fausto Paravidino e Daniele Natali, produzione «NiM Neuroni in Movimento». Appuntamento venerdì 31 marzo alle ore 21 al teatro di Officina Anacoleti in corso De Gregori 28. Apertura biglietteria ore 20, biglietti a 15 euro (10 ridotto).

E’ assolutamente consigliata la prenotazione. Per informazioni: www.anacoleti.org / spettacoli@anacoleti.org

Antonio Foti venerdì alla Libreria dell'Arca

Antonio Foti, che già in passato era stato della libreria, presenterà venerdì 31 marzo alle ore 18 il suo ultimo libro edito da LFA Publisher “Il tepore dei sogni felici”. Nell'immaginario collettivo c'è sempre un luogo fisico e mentale dove le idee si trasformano in sogni e trovano la loro naturale definizione... In una quotidianità sempre più dominata da realtà virtuali, e dalla smania di apparire più che essere, la narrazione colpisce per la lealtà e la coerenza dei protagonisti e del loro aiuto reciproco. Pagine che fanno riflettere. Antonio Foti, classe '67 originario di Napoli, da vent'anni vive nelle colline del Monferrato, nel 2019 ha pubblicato “La luce giusta” edito da Marotta &Caffiero, è membro della Sezione Sorriso del CRA FNM, un organizzazione di volontariato che sostiene attività di inclusione sociale.

Appuntamenti a "Le Acacie"

Due appuntamenti nel fine settimana al ristorante-dancing «Le Acacie». Sabato 1° aprile si ballerà con l’orchestra “Lusien in Musica”, mentre domenica 2 aprile, all’ora di pranzo, sarà ospite una grande amica del locale Vanna Isaia con la sua orchestra.

Per entrambi gli appuntamenti cena/pranzo e ballo al costo di 25 euro. Info e prenotazione tavoli: 0161-213824.

Malena alla maxi discoteca "Il Globo"

Continua una primavera di ospiti vip alla maxi discoteca «Il Globo» di Borgo Vercelli, dopo Rocco Siffredi è attesa un’altra star del cinema hard: Malena, l’appuntamento è per sabato 1° aprile. Ingresso a 11 euro uomo e 8 euro donna. Prenotazioni: 346-5229673 - 334-2302128.

Malena, classe 1983 è originaria di Noci, in provincia di Bar, venne scoperta proprio da Siffredi, è spesso ospite di talk show e salotti televisivi ed è stata fra i protagonisti a «L’isola dei Famosi 12», il reality di Canale Cinque. E’ spesso opinionista di Pomeriggio 5, il programma di Barbara D’Urso. Prima della sua carriera di attrice, iniziata dopo i trent’anni, è stata un agente immobiliare, ed ha anche militato in politica come delegata regionale all'assemblea nazionale del Pd. Negli ultimi anni ha anche più volte raccontato della propria vita in Tv, svelando molto del proprio percorso e del rapporto con sesso. Le cronache gossippare le attribuirono flirt con Balotelli e Fabrizio Corona, mai confermati o smentiti.

Il "Diario delle emozioni" al museo Borgogna

Al Museo Borgogna, sabato 1° aprile, ore 14,30 avrà luogo il laboratorio di stampa e presentazione dei lavori realizzati in occasione degli appuntamenti "Il diario della Memoria" svoltisi all'ospedale Sant'Andrea e in Museo, L'esposizione rimarrà visibile fino al 10 aprile, in rete col progetto Dedalo.

Comunità Ebraica: doppia visita in Sinagoga e al Manzù della Resistenza

Domenica 2 aprile, alle ore 15.30, presso la Sinagoga di Vercelli e il Museo del Tesoro del Duomo si terrà una doppia visita legata al tema della Resistenza e delle Deportazioni. Un evento inserito nella rassegna «Ogni giorno è memoria» promosso dalla Comunità Ebraica di Vercelli. Il progetto, sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, ha già visto l’organizzazione di molti eventi di approfondimento, musicali e didattici, raggiungendo il grande pubblico. Questa iniziativa rappresenterà l’occasione di allargare l’orizzonte degli argomenti trattati che non riguardano solo l’ebraismo ma collocano la necessità di recuperare la memoria anche in altri ambiti. L’occasione è data dalla mostra allestita presso il Museo del Tesoro del Duomo come evento collaterale dell’esposizione in Arca «Giacomo Manzù. La scultura è un raggio di luna», organizzata dal Comune di Vercelli, dall’Arcidiocesi e da Studio Copernico. Il Museo del tesoro del Duomo espone infatti 25 varianti delle litografie approntate da Manzù per «Il falso e vero verde» del Nobel Salvatore Quasimodo, legate alla Resistenza. Dalla Resistenza alle deportazioni, in Sinagoga sarà possibile ricordare le vicende della Comunità, dal suo insediamento in città fino ai tempi moderni, passando sulle pietre d’inciampo collocate lo scorso 27 gennaio con il sostegno del Comune. I posti sono limitati, per partecipare alla visita è necessaria la prenotazione scrivendo alla mail segreteria.comunitaebraicavc@gmail.com o info@tesorodelduomovc.it.

Per gli istituti scolastici è inoltre possibile prenotare, previa verifica delle date disponibili, il doppio percorso Sinagoga – Museo del Tesoro del Duomo con contenuti adatti ai programmi scolastici.

Eventi al Museo del Tesoro del Duomo per la mostra su Manzù

In occasione della mostra «Giacomo Manzù. La scultura è un raggio di luna» curata da Marta Concina, Daniele De Luca e Alberto Fiz per il polo espositivo Arca e organizzata da Comune di Vercelli, Arcidiocesi di Vercelli, Fondazione Giacomo Manzù e Studio Copernico, anche il Museo del Tesoro del Duomo offre una mostra nella mostra. Il Presidente Piero Bellardone ha infatti aderito all’invito dell’Arcidiocesi e del Comune per la valorizzazione congiunta della presenza in città delle opere dello scultore e lo ha fatto trovando la chiave per rendere possibile un dialogo tra arte contemporanea e collezioni medievali, rinascimentali e moderne. La collezione permanente del Museo del Tesoro del Duomo, quasi interamente legata al Capitolo Metropolitano della Cattedrale di Vercelli, dialoga oggi con trenta opere prestate e legate alle sperimentazioni di Manzù oltre l’arte scultorea.

Fino al 21 maggio la Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare propone l’esposizione di venticinque litografie di Giacomo Manzù e di due esemplari del libro d’artista Il falso e vero verde di Salvatore Quasimodo. Le opere, provenienti dalla collezione privata dell’ing. Gino Pisapia, sono un unicum raro e completo delle varianti delle litografie realizzate da Manzù per illustrare le sette poesie dedicate alla Resistenza composte da Quasimodo, raccolte nei volumi de Il falso e vero verde stampati a torchio con pietre litografiche nel 1954 ed edite da Schwarz. Al piano nobile del Palazzo Arcivescovile sono inoltre esposte alcune opere che rimandano al rapporto con l’arte cristiana di Manzù provenienti sia dal territorio sia dalla zona lombarda. Da Bergamo sono infatti giunte a Vercelli il pastorale in argento realizzato da Manzù in occasione dell’ordinazione episcopale di mons. Loris Francesco Capovilla (1915-2016) conservato dal Seminario Vescovile e un disegno in china approntato dall’artista proveniente dal Museo Adriano Bernareggi. Dalla collezione privata di mons. Sergio Salvini, parroco della chiesa di S. Cristoforo e conosciuto cultore d’arte, un calice ispirato al calice con agnello immolato realizzato da Manzù nel 1961 ed oggi conservato presso i Musei Vaticani. Una serie di prestiti importanti dunque che la Fondazione, con il Presidente Bellardone e i conservatori Sara Minelli e Silvia Faccin, vuole valorizzare grazie ad una intera rassegna di eventi dedicati. Il primo è previsto per domenica 2 aprile (vedi box a lato). Venerdì 14 aprile e 28 aprile sono invece programmate due speciali visite guidate alla mostra comprese nel costo del biglietto d’ingresso. Sabato 15 aprile, alle ore 10, un appuntamento per famiglie con bambini: Disegniamo l’arte. Manzù a portata di bambino, laboratorio gratuito di stampa e disegno in occasione delle giornate del disegno promosse da Abbonamento Torino Musei. Per partecipare agli eventi è obbligatoria la prenotazione al numero 016151650 oppure alla mail info@tesorodelduomovc.it. La mostra invece è visitabile durante gli orari di apertura del Museo eccezionalmente prolungati: dal mercoledì al venerdì dalle 14 alle 18, sabato 9-12 e 14-18, domenica 15-18. Il costo dell’ingresso è compreso nel biglietto ordinario e nelle riduzioni previste.

Ad Asigliano week end della Bagna Cauda

Continuano i week end a tema proposti dalla Folkloristica asiglianese.

Il prossimo fine settimana sarà la volta della bagna cauda. Sabato 1° aprile dalle 19,30 ci sarà la cena e domenica dalle 12 il pranzo: entrambi gli appuntamenti si svolgeranno al centro polifunzionale del paese.

Il Presidente del Comitato Folkloristico Paolo Dattrino: «Come promesso, per il mese di aprile, in attesa della patronale, verrà riproposto l’immancabile weekend della bagna cauda. Essendo un piatto particolare, si è deciso come lo scorso anno, di non effettuare l’asporto, ma di concentrarci sulla cena e sul pranzo. Le prenotazioni sono consigliate per permetterci di affrontare con un’approssimazione abbastanza precisa il numero delle presenze e di accontentare al meglio gli ospiti. Verrà come consuetudine utilizzato il polifunzionale ed il prezzo sarà di €. 20,00 escluso il bere. Grazie a tutti gli affezionati che ci seguono sempre nei percorsi culinari che proponiamo e, devo ammettere che, fortunatamente ogni volta si presentano nuovi amici ed ospiti. Vi aspettiamo numerosi».

Waves of Meditation

Domenica 2 aprile alle ore 17,30, al Museo Borogna appuntamento con «Waves of Meditation». Un evento che lega la musica alle discipline di meditazione per sperimentare la percezione del suono in modo differente. Alice Kundalini, voce e elettronica, accompagnata dalla musica minimalista e ambient-live suonata da Luca Sigurtà (elettronica) e Sergio Sorrentino (chitarra), condurrà il pubblico in un viaggio onirico e meditativo attorniati dalla bellezza delle opere ospitate all’interno del Salone del Museo Borgogna.

Biglietti: intero 10 euro / ridotto Over65 8 euro / ridotto under 25 5 euro / ridotto famiglia 3 euro.

Società del Quartetto, via Monte di Pietà 39 a Vercelli (ore 16- 18). Prenotazioni: tel. 0161.255.575 email: biglietti@quartettovercelli.it.

Leggi anche la recensione dello spettacolo di martedì 28 marzo.

Gioele Dix e Buzzati al Civico

Gioele Dix presenterà domenica 2 aprile, alle ore 21, al Teatro Civico lo spettacolo «La corsa dietro il vento. Dino Buzzati o l'incanto del mondo». L'ambientazione ricorda una specie di laboratorio letterario: due pareti di scaffali ai lati, una scrivania di legno, dove sono raccolte insieme a scartoffie e faldoni, oggetti che sono di pretesto per agganciarsi alle storie. Dino Buzzati, scrittore bellunese, di cui lo scorso anno ricorrevano i cinquanta anni dalla morte. Un omaggio verso lo scrittore, giornalista, pittore, drammaturgo, scenografo e poeta italiano, che ha saputo regalare con le sue opere momenti di piacevolezza sparsi tra le righe dei suoi racconti, i quali hanno appassionato l'attore e regista milanese Gioele Dix fin da quando era ragazzo. Ispirandosi proprio a quelle atmosfere, che racconta un po' di sé, con quella solita ironia a cui il mattatore ha abituato il suo pubblico, con a lui a condividere il palcoscenico, una sorta di studiosa, la giovane attrice, Valentina Cardinali, perfetta nel ruolo, passa con naturalezza da un personaggio all'altro. Nello spettacolo si ritrovano alcuni racconti della nutrita produzione di Buzzati: oltre a «La corsa dietro il vento» che dà il titolo, «La pallottola di carta», «Una lettera d’amore», «La ragazza che precipita», «La giacca stregata». Una particolarità che riguarda i costumi, curati da Marina Malavasi e Gentucca Bini, sono “davantini”, ovvero solo la parte frontale degli abiti che i due attori si appendono addosso come fossero dei manifesti. Le scene sono di Angelo Lodi, musiche di Savino Cesario, arrangiamenti Savino Cesario e Silvano Belfiore, disegno luci a cura di Carlo Signorini. Assistente alla regia Beatrice Cazzaro, audio Beppe Pelliciari.

Lo spettacolo è organizzato dal Comune di Vercelli e Fondazione Piemonte dal Vivo, i biglietti sono acquistabili sia online sia alla biglietteria del Teatro un ora prima dell'inizio della programmazione.Caterina Contato

Animali fantastici al Museo Leone

Sarà inaugurata domenica 2 aprile alle 17 presso la sala d’Ercole del Museo Leone di Vercelli, Animali Fantastici, la mostra fotografica del maestro Vasco Ascolini e di Chiara Mazzeri, arricchita da un testo artistico della scrittrice Lisa Ci. Presenta la mostra Luca Brusotto Conservatore del Museo Leone, accompagna l’inaugurazione la Site-specific music di Giuliano Palmieri e Francesco Aroni Vigone.

Stima e profonda amicizia, questi gli elementi iniziali che spingono Vasco Ascolini e Chiara Mazzeri a lavorare insieme e da cui nasce il progetto Animali Fantastici. Il Maestro Ascolini trae le proprie immagini da esseri inanimati, scolpiti o impagliati, Chiara Mazzeri le coglie soprattutto in natura. Questa è solo l'origine, la base: in realtà a ben vedere, c'è un intento comune...

La mostra sarà visitabile fino al 30 aprile a ingresso libero negli orari del museo.

Personale di Laura Benazzo da Artes Liberales

Continua senza soste la maratona espositiva di Artes Liberales, esaurite le prime tre personali sabato 25 marzo alle ore 17.30, nella sede del laboratorio dell’associazione in via Fratelli Garrone 20 Vercelli, ingresso libero, è stata inaugurata la mostra di Laura Benazzo “Armonie del paesaggio”. Visitabile il 1° e 2 aprile dalle 16 alle 19 e da lunedì 27 a giovedì 30 marzo dalle 16,30 alle 18,30, sempre a ingresso libero.

Nella breve presentazione il presidente di “Artes Liberales” ha messo in evidenza la personalità artistica molto diversa dalle altre della pittrice che presenta paesaggi interpretati con molta efficacia e con variazioni stilistiche mai banali, molto curati gli accostamenti di colori e i piani della rappresentazione.

L’artista Ha frequentato l’Istituto di Belle Arti di Vercelli con il maestro Renzo Roncarolo. Nella natura cerca atmosfere allegre e vibranti di colore, quasi una fuga dalla monotonia e dalle problematiche che la vita inevitabilmente riserva. Nelle sue opere c’è la ricerca della luce e del movimento con pennellate sicure, in movimento anche i colori scelti con sapienza artistica.

Personale di Puccinelli a Desana

L’acqua è l’argomento del giorno, anche e soprattutto, nelle “Terre d’Acqua”. Perché, per secoli, è stata l’elemento che ha connaturato il nostro paesaggio quotidiano e, adesso, perché purtroppo sta scarseggiando.

L’acqua è diventata anche un tema politico: nuovi invaso sì, o nuovi invasi no? A pochi giorni di distanza se n’è discusso al teatro Civico in appuntamenti prestigiosi organizzati dalla Stampa e dall’Ovest Sesia. In tutto questo contesto c’è però chi l’acqua cerca di valorizzarla con l’arte.

E’ il caso di Maurizio Puccinelli, che di professione fa il disegnatore grafico, ma che è anche in grado di passare alla pittura con risultati felicissimi, vista la sua vena poetica fresca ed inesauribile, come l’acqua di sorgente, appunto. Una passione che coltiva da decenni anche se le sue mostre sono rare e preziose. Quella in programma il 1° e il 2 aprile alla libreria del Centro culturale di Desana, di via Casalone 12, angolo di corso Marconi, durerà poco più di un giorno, visto che si inaugura sabato 1° aprile alle 16 per chiudersi domenica sera. Si intitola ”Paesaggi ad acqua” e viene organizzata a Desana grazie all’amicizia dell’artista con Massimo Dalmasso, il padre dell’indimenticabile Alby.

Una mostra assolutamente da vedere (gli acquerelli in esposizione saranno oltre trenta) perché in essa Puccinelli ha trasfuso il suo amore assoluto verso un paesaggio che, Dio non voglia, rischia di scomparire. Ma finché ci sarà lei, l’acqua, c’è speranza. «La mia tecnica - dice con modestia l’artista - è quella dell’illustratore». In realtà, in questi acquerelli c’è molto di più: quel ‘quid’ che i giovanissimi Angelo Gilardino e Sergio Givone - due giganti delle “Terre d’Acqua” - cercavano e spesso scorgevano sopra la realtà, guardando i paesaggi di risaia: e cioè la loro rappresentazione. L’arte.

Gli orari della mostra dedicata a Manzù

Una grande esposizione con le sculture di Giacomo Manzù che coinvolge Arca, sede principale, Museo dei Tesoro del Duomo (con una mostra di 25 litografie e un pastocale d'argento, Museo Borgogna e Museo Leone. Leggi la recensione

Sarà visitabile in Arca dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 19, fino al 21 maggio 2023. Biglietti interi 8 euro, ridotti 5, studenti 2 euro. Costi di prevendita: 1 euro. Esiste una sito web apposito accessibile dal portale del Comune di Vercelli con tutte le informazioni.

Nei musei Borgogna, Leone e Tesoro del Duomo ingressi regolati secondo gli orari delle singole realtà.

E,D.M.