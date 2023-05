Cosa fare a Vercelli: eventi del fine settimana dal 19 al 21 maggio

Nella foto Giulia Rimonda diretta dall’austriaco Emmanuel Tjeknavorian per il concerto di chiusura del Viotti Festival.

Genesis: musica, teatro, danza

Giovedì 18 maggio alle ore 21, alla sede di Code Dance (via Caduti sul Lavoro 13) ci sarà il primo di tre spettacoli della rassegna "Genesis", con altri eventi venerdì e sabato. Leggi l'articolo

Collettiva Amici dei Musei per i 25 anni

Gli “Amici dei Musei di Vercelli” celebrano 25 anni di attività con una mostra in Santa Chiara di Vercelli, (corso Libertà 300, dal 19 al 28 maggio. Inaugurazione venerdì 19 maggio alle ore 17,30. Leggi l'articolo

Le case si vendono come il pane

Venerdì 19 maggio, dalle ore 17 al salone del Seminario di Vercelli, si presenta in primo libro di Emiliano Cinelli: “Le case si vendono come il pane”, edito Book Boost.

Il relatore sarà il giornalista Enrico Demaria. Proprio Demaria ha definito lo scritto «sapido, intelligente e scanzonato nella prima parte. Nella seconda, sarete già ai trucchi del mestiere, e vi convincerete che davvero le case si vendono come il pane». Il giornalista dialogherà con l’autore toccando i principali punti del manuale da quelli biografici fino agli aspetti tecnici del mondo immobiliare. Si parlerà, per esempio, dei mutui, dei nuovi tassi ma anche di come «l’Italia non sia solo il Paese delle tasse ma anche (e perché no?) soprattutto il Paese delle agevolazioni fiscali per ristrutturare una casa» come sovente ricorda Cinelli. Interverranno anche Matteo Gardelli, giornalista e scrittore, Giuseppe Citriniti formatore di OSM (multinazionale che opera nel mondo della consulenza aziendale). Gardelli introdurrà la giornata con uno storytelling: verranno toccati gli avvenimenti principali del 1995, l’anno in cui Cinelli si è trasferito a Santhià. Citriniti, invece, analizzerà - coinvolgendo anche il pubblico presente in sala - l’importanza di avere delle mete nella propria vita.

Sagra dello Stinco a Prarolo

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio alla mattina si terrà a Prarolo la Sagra dello Stinco, tradizionale appuntamento a cura della Pro Loco. Leggi la notizia

Il du Sartoris - Bonaventura in concerto al Museo Borgogna

Venerdì 19 maggio, ore 21, per la Stagione della Società del Quartetto al Museo Borgogna è in programma il concerto intitolato “Notturni” con Emanuele Sartoris e Daniele di Bonaventura.

Il trentacinquenne pianista piemontese Emanuele Sartoris, noto anche per la sua partecipazione alla trasmissione RAI “Nessun Dorma”, ritorna a Vercelli con un raffinato concerto di sapore cameristico in duo con l’attivissimo Daniele di Bonaventura al bandoneon.

Notturni, come il titolo lascia chiaramente intendere, è un esplicito omaggio a Frédéric Chopin e non a caso, insieme ai sette brani originali firmati da Sartoris e di Bonaventura, il concerto si apre e si chiude con una rilettura assolutamente moderna e personale dei celebri Notturni Op. 9 n° 1 e n° 2 del grande compositore polacco. Chopin è l’occasione, per Sartoris e Di Bonaventura, di riportare in auge, all’interno del repertorio classico, la vena improvvisativa a cui i grandi compositori del passato erano tanto affezionati. Il concerto si arricchisce poi con nuove composizioni firmate da Sartoris, brani che si muovono nel solco del migliore jazz europeo e prendendo a prestito timbri e soluzioni armoniche dalla più moderna tradizione classica, e con una perla musicale dal titolo “Notturno d’Inverno”, frutto del grande talento compositivo di Daniele Di Bonaventura.

I biglietti (euro 10/8/5/3) sono disponibili presso la Società del Quartetto, via Monte di Pietà 39 a Vercelli, ore 16,00-18,00 oppure si possono prenotare telefonicamente al n. 0161.255575 o con email: biglietti@quartettovercelli.it.

Il programma a "Le Acacie"

Seconda metà di maggio ricca al ristorante dancing “Le Acacie”, Sabato 20 maggio è attesa l’orchestra di Antonella Marchini, sabato 27 maggio sarà la vota di “Mike e i simpatici”, infine, domenica 28 maggio, ma all’ora di pranzo, è attesa l’orchestra di Mary Maffeis. Per le serate del 20 e 27 cena e ballo a 25 euro, 30 euro il pranzo e ballo del 28. Info: 0161-213824.

Concerto di chiusura del Viotti Festival

Sabato 20 maggio si conclude il magnifico, venticinquesimo “Viotti Festival” che però già mette le basi per la prossima, storica edizione perché nel 2024 si celebreranno i duecento anni della morte di Giovan Battista Viotti il 3 marzo del 1824 a Londra. E la Camerata Ducale sta già programmando una stagione memorabile. Ma torniamo all’evento di sabato che rivedrà in scena un’accoppiata ormai collaudata e straordinaria: quella della violinista Giulia Rimonda diretta dall’austriaco Emmanuel Tjeknavorian che, a sua volta grande violinista (fu secondo al Concorso Sibelius del 2015), ha optato adesso per la direzione orchestrale. Tjeknavorian diresse la prima volta la Ducale con Giulia solista nel secondo Concerto di Prokofiev il 19 giugno 2021 e ancora nel maggio del 2022, quando sempre con Giulia Rimonda e la Ducale, proposero il grande Concerto di Mendelssohn.

Per sabato hanno invece scelto il virtuosistico e passionale “Concerto per violino e orchestra n. 3 op. 61” di Camille Saint-Saëns, composto nello stile “spagnoleggiante” in voga tra Otto e Novecento e dedicato al sommo Pablo de Sarasate, forse il violinista più emblematico della cosiddetta Belle Époque. Seguirà poi uno dei brani più celebri dell’intera storia della musica, la “Quinta”, ossia la Sinfonia n. 5 in do minore, op. 67 di Ludwig van Beethoven, proprio quella del “destino che bussa alla porta”, secondo le parole dell'autore stesso: una grandiosa costruzione musicale capace di avvincere, trascinare, commuovere

Da segnalare che prima del concerto, come sempre, alle 20,30, al ridotto del Teatro ci sarà l’appuntamento con i Salotti Musicali: 30 minuti a disposizione del pubblico per incontrare gli artisti e conoscere le opere in programma.

E.D.M.

Stelle e simboli di fede in Sant'Andrea

Un nuovo appuntamento per valorizzare la basilica di Sant’Andrea e la sua storia. E’ previsto per sabato 20 maggio alle 17,30 al “Piccolo Studio”, organizzata dalla “Consulta 1219” quando verrà inaugurata la mostra “Stelle e simboli sui cammini di fede” curata da Fortunato D'Amico e che rimarrà aperta fino al 28 maggio. La presentazione sarà tenuta da Daniela Pellegrini, un'artista che ha lavorato con grandi personaggi dell'arte. Il coordinatore della Consulta Aldo Ferraris: «Si parlerà del linguaggio scientifico medievale delle stelle e servirà a capire meglio perché la basilica di Sant'Andrea sia stata costruita con misure strane, apparentemente sbagliate. Le campate, cioè gli archi compresi tra la navata centrale e le navate laterali non sono uguali fra di loro, hanno tutte dimensioni diverse una dall'altra. Questo è stato voluto, affinché dal rosone di Sant'Andrea si creasse una meridiana di luce che si proiettasse sulle pareti delle varie campate e andasse ad illuminare, in alto, nella chiave di volta il simbolo del mese in cui ci si trova. La chiesa è stata costruita con dimensioni e caratteristiche molto particolari; il chiostro, ad esempio, non è quadrato: le colonnine sono undici su un lato e dodici sull'altro. Non si ha una prova scientifica, ma con questa simbologia verrebbero rappresentate due costellazioni con la stella di Sant'Andrea che si troverebbe tra l'undicesima e la dodicesima costellazione della sfera celeste. Questo è il linguaggio simbolico legato allo studio delle stelle; se riusciremo l'anno prossimo realizzeremo un'altra conferenza su questo tema per approfondire ancora di più alcuni aspetti che riguardano la nostra basilica. Si parlerà anche dei Cammini di Santiago e della via Francigena tra simboli astronomici e astrologici medievali». Alle 21 nella Basilica si terrà il concerto polifonico “Quadri sonori” diretto da Dario Piumatti. L’evento è patrocinato dal Comune di Vercelli e dall’ATL Terre dell’Alto Piemonte.

Sabato di eventi a Caresanablot

L’Associazione Folkloristica Caresanablottese sta preparando una giornata piena di appuntamenti per soddisfare i gusti di tutti.

Infatti, Sabato 20 maggio dalle ore 14 si svolgerà il secondo torneo di calcetto per ragazzi al Campetto Comule, con la collaborazione del Comune di Caresanablot; dalle ore 15.30 alle 17.30 , con l’intervento di Cra (CentroRicercheAtlantide) e Viaggi teatrali , a seguito del progetto “Mettiamoci in gioco”, si sono organizzati laboratori creativi-didattici aperti a tutti i bambini sino ai 11 anni all salone delle feste ; contemporaneamente ci saranno i volontari della Croce Rossa Italiana ad intrattenere con palloncini e dimostrazioni formative; a seguire, in piazza dei giardini ci sarà gonfiabile e altre attrazioni per bambini e ragazzi di tutte le età.

Sempre in piazza dei giardini, dalle ore 19 si potrà gustare un aperitivo all’aperto accompagnato dalla musica anni 70-80 con la collaborazione di DjAldo; mentre dalle 19.30 si potrà cenare con le specialità di carne alla griglia (salsicetta, costine, pancia di vitello, bacon, wurstel), fagioli alla messicana, fajitas di verdure e altre specialità culinarie.

Dalle 21.30, musica in piazza con la partecipazione di Dj Zio Peter dedicata alla musica degli anni 80 e 90, con il suo spettacolo in vinile facendo ballare tutti.

Il Consiglio Direttivo nell’annunciare quest’evento comunica che ad oggi l’associazione è capitanata da Monica Marinone, già da sempre fattiva collaboratrice e disponibilissima a raccogliere le idee e le proposte di coloro che si fanno avanti, soprattutto per i giovani ma per tutti.

L'omaggio di Artes Liberales ad Arrigoni e Crepaldi

Sabato 20 maggio alle ore 17,30, al foyer del Salone Dugentesco si inaugura la mostra omaggio di Artes Liberales alla memoria di Franco Arrigoni ed Augusto Crepaldi, due soci e artisti vercellesi ben noti recentemente scomparsi. Leggi l'articolo.

Passeggiata sulla via dei Vescovi con La Rete

L’associazione La Rete - Consulta per la promozione del territorio vercellese, organizza, per domenica 21 maggio, una passeggiata storica dal titolo “La via dei vescovi”. L’iniziativa è volta a ripercorrere l’antico cammino che i presuli vercellesi, tra il 1185 e il XVIII secolo, percorrevano durante la cerimonia di investitura che iniziava nella chiesa di S. Giuliano per concludersi alla cattedrale attraverso via Duomo.

L’evento, che riceve il patrocinio del Comune di Vercelli, è a partecipazione gratuita e offerta libera. Il punto di ritrovo sarà il sagrato della chiesa di San Giuliano (all’angolo tra via Foà e corso Libertà); gli orari di visita 9.30-13 / 14-18. Per l’occasione l’associazione propone un DVD documentaristico ricco di contenuti anche in luoghi inaccessibili al pubblico.

Biciclettata Santhià-Vettigne

Domenica 21 maggio a Santhià da non perdere la biciclettata in Frazione Vettignè organizzata dalla Pro loco Vettignè.

Fino a non molto tempo addietro la frazione santhiatese di Vettignè, con il suo leggendario quanto affascinante castello, era un borgo popolato da decine e decine di famiglie che proprio in questo angolo di campagna avevano trovato un luogo ideale in cui vivere nel pieno rispetto della natura. Ora, andando così a creare una liaison ideale e simbolica con il suo nobile passato di “comune indipendente”, alcuni giovani hanno deciso di dare nuovamente vita e speranza a questa frazione che ad oggi conta ancora qualche cascina, un bed and breakfast e il glorioso maniero con la realizzazione di una Pro loco.

«L'idea è stata quella di creare una Pro loco - spiega la presidente Giulia Pastoris – un'associazione capace di attirare nuove persone e nuovi sodalizi in quest'area per rilanciare occasioni di condivisione di eventi, di iniziative e di momenti piacevoli da trascorrere insieme».

Così per conoscere meglio il sodalizio e trascorrere un pomeriggio diverso, è possibile prendere parte alla biciclettata. Il ritrovo, muniti di bicicletta personale, è previsto per le ore 15 in piazza Allende, il rientro previsto intorno alle 19. Ovviamente tenendo conto che in caso di pioggia non si potrà svolgere.

E nel resto della Regione? Se volete fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire cosa fare in Piemonte nel weekend: gli eventi di sabato 20 e domenica 21 maggio 2023.