Cosa fare a Vercelli: eventi dal 7 al 9 aprile 2023

Nella foto il flautista Massimo Mercelli atteso per il concerto pasquale della Camerata Ducale.

Settimana Santa: i prossimi appuntamenti

Dopo l'apertura con la rappresentazione dell'Entierro i prossimi eventi della Settimana Santa a Vercelli sono principalmente di carattere religioso.

Giovedì 6 aprile: nelle chiese di Vercelli, nella serata, le classiche visite ai "sepolcri" da parte dei fedeli.

Venerdì 7 aprile alle ore 20,30 dalla Basilica di Sant'Andrea prenderà il via la tradizionale Via Crucis detta "Processione delle macchine", le "macchine" sono i gruppi statuari con scene della Passione di Cristo appartenenti a chiese e confraternite che vengono portate a spalla dai volontari delle diverse realtà a cui sono legate. Il tracciato prevede il passaggio in piazza Sant'Eusebio e in via Duomo, nel transito in piazza Cavour ci sarà la proiezione di immagini in tema, come avviene ormai da diverse edizioni.

Sabato 8 aprile dalle ore 21 in Duomo la solenne Veglia Pasquale presieduta dall'arcivescovo mons. Marco Arnolfo.

La mattina di Pasqua, alle ore 6 in cattedrale un'altra tradizione popolare lo scoprimento del Cristo, che è il prezioso crocefisso millenario che sovrastra l'altare del duomo.

Sempre sabato 8 aprile, ore 21 teatro Civico, ci sarà inoltre un concerto del Viotti Festival: Serata tutta viottiana quella di sabato 8 aprile, vigilia di Pasqua, al teatro Civico (inizio alle 21). Per celebrare degnamente il compositore cui sta dedicando tutta la sua vita, il violinista e fondatore della Camerata Ducale è andato a pescare tra meglio dei solisti in Italia: il flautista Massimo Mercelli, la violista Maria Ronchini e la violoncellista Silvia Chiesa, concedendo una chance straordinaria anche ad una sua ex allieva, ormai stabile presenza nell’orchestra Camerata Ducale: la violinista Francesca Ripoldi. Ha così costruito un ensemble di livello eccezionale che il pubblico del Civico non che potrà ammirare.

Il programma prevede, come detto, tutte composizioni di Giovan Battista Viotti: si parte con il “Duetto in do maggiore opera 30” per flauto e violino; quindi, si passa a due Quartetti: quello in sol minore, per archi e quello in do minore per flauto e archi. E poi, la celeberrima, struggente “Meditazione in preghiera”, che potremmo considerare l’”inno nazionale” della Ducale e, a proposito di inni, il “Tema e variazioni” che non sono altro che la “Marsigliese”. Insomma, un uovo di Pasqua prelibato, con una sorpresa abbacinante.

E.D.M.

Artem ospite al Globo

Nuovo appuntamento con le celebrità alla maxi discoteca «Il Globo», venerdì 7 aprile sarà ospite l’attore Artem Tkachuk classe 2000, nato in Ucraina ma cresciuto nel quartiere Salicelle di Afragola, in provincia di Napoli. Per prenotare la partecipazione alla serata fare riferimento ai numeri: 346-5229673 / 334-2302128.

Occhi azzurri, labbra carnose e carnagione scura, Artem è oggi uno degli attori emergenti più amati e popolari del cinema italiano.

Si era proposto al cast di «Gomorra», e il coraggio venne ripagatao con la partecipazione al film «La paranza dei bambini» del 2019, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano e diretto da Claudio Giovannesi, una pellicola che si caratterizza per il fatto di essere interamente recitata in dialetto napoletano dove Artem interpreta Tyson.

Recentemente è sotto i riflettori anche per la sua partecipazione alla serie tv targata Rai Play «Mare Fuori», qui il 22enne interpreta il personaggio Pino. Quest’ultimo si sente oppresso dalla società e dal luogo in cui vive. A causa della violenza subita, il ragazzo sembra essere afflitto dalla rabbia e dal rancore ma nonostante questo, dentro di lui si nasconde un’anima buona. In occasione di un’intervista, Artem aveva dichiarato di rispecchiarsi molto in questo personaggio. L’attore ha anche avuto una terribile disavventura nell’aprile del 2019, quando, ancora diciottenne, venne accoltellato in una rissa, aggredito da ben 15 persone. Fra le curiosità sul personaggio che sarà al «Globo» venerdì la sua passione per lo sport, si allena molto e sognava di diventare un pugile, il suo profilo Istagram ha più di 600.000 followers, segno che è già anche un influencer di tutto rispetto.

«Il Globo» propone anche un’apertura speciale il giorno di Pasqua con uova, colombe e sorprese.

Pasqua e dintorni alle Acacie

Week-end pasquale intenso al ristorante-dancing «Le Acacie» di corso Rigola. Sabato 8 aprile si ballerà con la “Pinuccia Cerri Band”. Cena e ballo a 25 euro. Domenica di Pasqua ci sarà il tradizionale pranzo, con ben quattro antipasti, agnolotti alla monferrina e casarecce al samone, con un secondo di rollè di tacchino la forno e dessert pasquali. Si ballerà con l’orchestra di Maurizio Medeo, una delle più apprezzate in circolazione. Pranzo e ballo a 35 euro. Si replica a Pasquetta, sempre all’ora di pranzo sempre con Medeo, al costo di 30 euro. Per prenotazione tavoli e informazioni: 0161-213824.

Prossimi eventi de "L'Arte si fa sentire" al Borgogna

Il Museo Borgogna è sempre più una fucina di cultura e arte, basti citare gli ultimi spettacoli di danza e musica contemporanea. Il programma de «L’Arte si fa sentire» mantiene alto il livello e anche per aprile offre diversi eventi. Prossimo appuntamento giovedì 6 aprile alle ore 16 con “Giochi d’Arte speciale Pasqua” per bambini dai 4 anni d’età. Mentre per Pasqua e Pasquetta il Museo sarà aperto dalle 11 alle 17.

Si riprenderà il 13 aprile alle 13,30 con «Un caffè con...» due opere ospiti dell’Accademia Ligustica di Genova, presentazione dei dipinti di Plinio Nomellini e Rubaldo Merello. Sabato 15 aprile alle ore 11: «Nuove opere per nuove narrazioni. Sculture in dialogo», percorso guidato a cura di Alessia Meglio. Domenica 16 aprile, alle ore 15, «Disegniamo l’Arte: il Museo Borgogna in 3D», attività per bambini dai 4 anni e famiglie. Domenica 16 aprile alle ore 17,30: «La forza nascosta. Scienziate nella fisica e nella Storia, un evento teatrale del Soroptimist di Vercelli. Domenica 23 aprile, alle ore 16: «La palla nell’arte» a cura del Gruppo Ritmico Torino. Martedì 25 aprile apertura dalle 14,30 alle 17,30. Mercoledì 26 aprile: «L’Arte di immaginare. Laboratorio di pensiero visuale» per vedere con nuovi occhi le sculture, a cura di Cinzia Lacchia e Roberta Musso e in rete con Progetto Dedalo. Infine domenica 30 aprile alle ore 15,30: «Dancing dialogues», conferenza spettacolo a cura della Compagnia «Egri Bianco Danza».

Tutti gli appuntamenti sono su prenotazione al numero 389-2116858 (ad eccezione dei concerti).

Animali Fantastici al Museo Leone

In corso al Museo Leone, sala d'Ercole, la mostra fotografica di Vasco Ascolini e Chiara Mazzeri "Animali Fantastici", con immagini che richiamano la tradizione dei "bestiari" medievali. Fino al 30 aprile a ingresso libero negli orari del Museo. Leggi l'articolo.

Se invece volete fare un salto fuori zona, cliccate qui per tutti gli eventi del weekend di Pasqua e Pasquetta in Piemonte.