Cosa fare a Vercelli: appuntamenti dal 5 al 7 maggio 2023

Una musa di fuoco a Tam Tam Teatro

Venerdì 5 maggio alle ore 21, alla sede di Tam Tam Teatro (complesso di San Pietro Martire) verrà presentato il libro “Avere una musa di fuoco” è il primo romanzo di Piero Somaglino, che nella vita fa l’editore (SEB27 di Torino). Narra dell’incontro/scontro tra le famiglie Lupi e Holden, marionettisti attivi tra la fine dell’Ottocento e inizio Novecento dall’Europa all’America del Sud.

Saranno presenti, oltre all’autore importanti personalità della cultura e del teatro a livello nazionale: Alfonso Cipolla (drammaturgo, critico teatrale, docente di teoria e tecnica dell’interpretazione scenica al Conservatorio di Novara), Claudio Montagna (attore, regista, animatore teatrale), Sergio Negri (giornalista, scrittore, esperto di storia vercellese), Marco Pustianaz (docente di Letteratura Inglese e Teatro all’Università del Piemonte Orientale). La serata è patrocinata dal Comune. Ingresso libero Prenotazione consigliata: tamtamteatro.vercelli@gmail.com.

A Studio Dieci espone Matteo Lombardi

Si inaugura venerdì 5 maggio, ore 21, a Studio Dieci, in piazzetta Pugliese Levi, la mostra "Clown" di Matteo Lombardi, che resterà allestita fino al 21 maggio. Sarà visitabile dal venerdì alla domenica in orario 17-19. Ingresso libero.

Ecco un passaggio del testo critico del curatore, e direttore artistico del Centro Culturale, Diego Pasqualin: "Per estetica, per insicurezza, per chissà quali altre motivazioni che fatico a ricordare, ora osservo le cicatrici che mi sono rimaste e, per risolvere quello che ai miei occhi poteva essere un difetto, ne ritrovo altri che hanno reso il mio corpo differente. Posso dire che quell’unicità ha lasciato il posto ad un’altra unicità. Forse volevo solo fuggire da me stesso e non avevo capito che, più semplicemente, sono quello che sono. Riposta la parrucca e tolto il trucco dal mio volto, sono un CLOWN fuori scena, senza riflettori o orchestra ad accompagnare i miei gesti. Sorrido quando incrocio la mia immagine riflessa da qualche parte, così come nell’osservare la silhouette del mio corpo proiettata a terra".

La notte del Liceo Classico

La “Notte Nazionale del Liceo Classico” naturalmente vedrà coinvolto anche lo storico Istituto Lasgrangia di Vercelli. L’evento nazionale è sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica e si celebrerà venerdì 5 maggio 2023, dalle 18 alle 24. in contemporanea in 355 licei classici, introdotto dal brano inedito “Tutto” del cantautore fiorentino Francesco Rainero. In quest’edizione ai licei italiani si sono uniti, per la prima volta, 9 licei stranieri.

Gli studenti del Liceo Classico “Lagrangia” di Vercelli, guidati dalle docenti Elisabetta Acide, Elisa Arecco, Grazia Brugnetta, Gianna Buffa, Rita Giublena, Maria Grazia Gugino, Laura Nosetti, Alessandra Pessano, Maria Carla Saccagno, propongono, dalle 18 fino alle 23 circa, un percorso dal titolo «Io vo gridando pace, pace, pace», ispirato alla canzone di Francesco Petrarca, «Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno», che svilupperà una tematica di grande attualità: l’aspirazione alla pace in un tempo di guerre.

Diverse discipline sono, in vario modo, coinvolte e proprio questo è l’aspetto più significativo della “Notte”: i ragazzi, affiancati dai loro docenti, sono davvero protagonisti dell’evento.

«L’invito a partecipare a questa “Notte” vercellese - dicono dal “Lagrangi” è rivolto a tutti coloro che hanno interesse per la nostre radici culturali che affondano nella civiltà greco-romana: ai ragazzi di II e di III Media, ai genitori, parenti e amici degli studenti che frequentano il Liceo e hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, agli ex alunni e a tutti i vercellesi».

Nella stessa giornata, ma al mattino ancora Lagrangia protagonista con il primo convegno provinciale sul tema dello sviluppo sostenibile: “Future Is Green VC23”, organizzato dalla rete provinciale delle Scuole Green, con il patrocinio della Provincia di Vercelli, per avvicinare i giovani delle scuole superiori alla tutela delle risorse ambientali e agli obiettivi dell’Agenda 2030. Parteciperanno delegazioni di tutti gli istituti della provincia. Dopo i saluti istituzionali sono previste brevi relazioni dei rappresentanti di Enti e privati del territorio, legati al tema della sostenibilità.

Dopo un breve break, inizierà la parte attiva e propositiva da parte degli studenti che si divideranno in tavoli di lavoro tematici e potranno elaborare un documento che, nel mese di settembre 2023, verrà divulgato presso gli istituti di ogni ordine e grado della Provincia.

La parte iniziale del convegno verrà registrata e pubblicata proprio sul sito web istituzionale dell’Istituto Lagrangia.

Docufilm e convegno sui danneggiati da vaccino

Sabato 6 maggio dalle ore 16 al Centro Fiere di Caresanablot ci sarà la proiezione del film "Invisibili", sulle storie dei danneggiati da vaccino Covid, seguirà un dibattito con importanti medici e ricercatori, Organizzatore, per il "Comitato Ascoltami", il consigliere comunale Michelangelo Catricalà. Leggi l'articolo

Manzù nei musei cittadini

Sabato 6 maggio alle ore 10, il Museo del Tesoro del Duomo, il Museo Leone e il Museo Borgogna propongono «Manzù nei Musei di Vercelli», una passeggiata alla scoperta della mostra diffusa e alle opere in dialogo con le collezioni permanenti. Per partecipare al tour, che ha un costo di 15 euro, è necessaria la prenotazione alla mail info@muvv.it oppure chiamando lo 016151650. La mostra di Giacomo Manzù "La scultura è un raggio di luna" è realizzata dalla Città di Vercelli con L’Arcidiocesi di Vercelli, lo Studio Copernico e la Fondazione Giacomo Manzù, vede la collaborazione di Atl Terre dell’Alto Piemonte, FAI Vercelli, Museo Borgogna, Fondazione Museo del Tesoro del Duomo, Museo Leone ed Università del Piemonte Orientale, con il contributo della Regione Piemonte, della Provincia di Vercelli, della Fondazione Crv, Fondazione Crt, Fondazione Compagnia di San Paolo, Biverbanca, Iren, NovaCoop, Amazon e Meeting art e sarà visitabile fino a domenica 21 maggio in Arca e nelle altre sedi.

Viotti Festival: concerto di Alexander Romanovsky

Il Viotti Festival ci ha abituati ad incontri con i massimi musicisti, ma l’appuntamento di sabato 6 maggio - penultimo della rassegna organizzata dalla Camerata Ducale con il sostegno del Comune - è a dir poco eccezionale. Ne sarà protagonista, infatti, il trentottenne pianista ucraino, naturalizzato italiano nel 2011, Alexander Romanovsky. Oltre ad essere stato il vincitore, a diciassette anni, del Concorso internazionale “Busoni”, uno dei più prestigiosi del mondo, durante la pandemia, Romanovsky è diventato ancora più celebre nel nostra Paese per aver inventato il “Piano B”. «Non posso andare a suonare a causa del virus? Nessun problema, giro l’Italia con il mio pianoforte, sistemato su un palco mobile, a vado a suonare all’aperto nelle piazze».

Anche ora Romanovsky continua ad andare a portare la sua musica nei luoghi dove i fruitori non possono o hanno difficoltà ad uscire: negli ospedali, nelle Rsa, in carcere.

Essendo uno dei più quotati interpreti di Rachmaninov, il 6 maggio al Civico, Romanovsky proporrà un concerto monografico tutto centrato sul grande compositore russo, naturalizzato statunitense: in programma “Morceaux de salon op. 10”, “Moment Musicaux op. 16” e “Variazioni su un tema di Corelli (la Follia) op. 42”.

Intanto giovedì 4 maggio, per i “Viotti Tea” al Viotti Club, alle 17, concerto del duo di violoncello e pianoforte composto da Francesco Tamburini e Paolo Tirro. In programma Schubert, Vaughan-Williams, Poulenc, Schumann e Bridge.

Raduno regionale Combattenti e reduci a Bianzè

Importante manifestazione a livello regionale che si terrà a Bianzè, organizzata dall'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e dall'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra - Federazioni di Vercelli e che si svolge con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comune e Pro Loco di Bianzè,

E’ la “Giornata del Ricordo: Ieri, Oggi e Domani” che si terrà sabato 6 maggio.

Alla manifestazione parteciperanno le federazioni provinciali del Piemonte dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, dell’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in guerra, dell’Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra e le principali associazioni d’arma del territorio. Presenzieranno anche gruppi di protezione Civile.

La manifestazione inizierà alle ore 10 nel cortile del palazzo Comunale (via lsnardi 17) con la cerimonia ufficiale, alla presenza di diverse autorità politiche, amministrative, militari e religiose. Seguirà il corteo per le vie del paese con le bandiere, i labari, i gonfaloni delle varie associazioni e il Medagliere Provinciale, accompagnati dalla Fanfara dei Bersaglieri di Settimo Torinese. Il corteo farà sosta per gli onori ai caduti davanti al monumento ad essi dedicato e successivamente proseguirà lungo il corso principale, addobbato a festa verso il campo sportivo, dove in una tensostruttura appositamente adibita per l’evento, terminerà la manifestazione con il pranzo sociale curato dalla Pro Loco a base di prodotti tipici della zona.

Il menù del pranzo comprenderà: antipasti piemontesi, Panissa alla Vercellese, grigliata di costine di maiale cotte a specchio con contorno. Prezzo euro 20 bevande escluse.

Nella zona antistante la tensostruttura, saranno presenti con i loro stand alcune associazioni storico-culturali della provincia e mezzi a motore storici.

Camminata pro Edo Tempia a Santhià

Tornano le camminate alla scoperta di Santhià a cura del Fondo Edo Tempia in collaborazione con la scuola di danza e palestra Dancing Soul, associazione Amici della via Francigena, Progetto Dedalo, Avis, Associazione Diabetici e Vespa Club Santhià. Sabato 6 maggio, con ritrovo alle 16,15 al parco Jacopo Durandi e partenza alle 16,30, un percorso di 3,5 chilometri, una passeggiata in memoria di Assunta Scicolone per riscoprire i luoghi della città. Il percorso si snoderà in via Colombo, corso Sant'Ignazio, corso Nuova Italia, piazza Roma con sosta per raccontare il Palazzo Municipale e il Duomo e approfondimento sulla Torre di Teodolinda e sulla casa di Sant'Ignazio da Santhià, giro della circonvallazione di via Matteotti, seconda sosta sul ponte del Naviglio di Ivrea, per parlare della Stazione Idrometrica e del Mulino Ugliendo. Arrivo con ristoro finale alla fontana dell'acqua di piazza Aldo Moro. Le offerte sono a favore del Fondo Edo Tempia. Per informazioni: Angelo Cappuccio (cappuccioangelogmail.com) o Stefano Cavagnetto (whatsapp 3475781870).

La Felicità di Mongiano al teatro Viotti di Fontanetto

Riprende la stagione al Teatro Viotti di Fontanetto Po, con la prima assoluta della nuova produzione di TeatroLieve in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo: “La Felicità” di e con Giovanni Mongiano e con la partecipazione di Valerio Rollone. Liberamente ispirato a un racconto di Pirandello “Notizie dal mondo”, racconta la storia di un uomo solo, in gabbia, convinto di non essere un vecchio, ma di essere giovane, solo da più tempo. Mentre fuori infuriano le guerre e l'odio insensato verso chiunque non faccia parte della propria banda, lui parla o straparla, e tiene un diario. In realtà c'è qualcuno con lui nella gabbia. Una divertente, buffa, tenera e intensa riflessione sulla vita (e sulla morte), alla ricerca della felicità, in mezzo a un oceano di sofferenza e di indifferenza. Lo spettacolo è dedicato a Rosanna Franco, storica e indimenticabile costumista di TeatroLieve. Il primo spettacolo sarà sabato 6 maggio alle 21, con replica sabato 13 maggio sempre alle 21 per soddisfare le tante richieste. Per prenotazioni e informazioni: info@teatrolieve.it.

Il programma de Le Acacie

Il mese di maggio al ristorante-dancing “Le Acacie” comincia, sabato 6, quando sarà ospite la “Beppe Aliano Band”, mentre domenica 7 maggio per la Festa della Mamma ci sarà una giornata speciale, con il pranzo seguito dall’esibizione di Diego Zamboni e la sua orchestra. Il pranzo sarà servito alle 12,30 poi si passerà alle danze. In questo caso il pranzo con menù speciale e il pomeriggio danzante costano 30 euro.

Info e prenotazioni: 0161-213824.

Un Tà speciale a Palazzo Langosco

Domenica 7 e 14 maggio alle ore 16 a Palazzo Langosco (Museo Leone) Letizia Vercellino, esperta di storia del costume, proporrà nel contesto degli eventi del museo, “Un tè a Palazzo Langosco - Storie, Racconti e Curiosità sulla bevanda più consumata al mondo”.

L’evento sarà impreziosito dai racconti e dalle letture di brani tratti da opere letterarie, da Giulio Dogliotti, autore teatrale e membro della Compagnia vercellese “I Camalli del Teatro Instabile del Porto”.

Letizia e Giulio hanno già collaborato precedentemente in altri eventi. Oltre alle suggestive immagini, che saranno proiettate il pubblico potrà ammirare anche oggetti di valore, messi a disposizione dal prestigioso negozio AD Tappeti, Arredi Antichi e Contemporanei di Lello Ardizzone, sito in Via Galileo Ferraris 44.

Al termine il pubblico, in una sala apposita, potrà ammirare due tipi di cerimonie del Tè, grazie alla presenza del sommelier Matteo Matraxia, titolare del negozio Pachamama BioSfuso.

C’è di che passare momenti di svago intelligente a contatto della bellezza e di una ritualità raffinata, con la simpatia e competenza dei due personaggi principali e degli ospiti.

Prenotazione obbligatoria:– Tel. 0161 253204 - venerdì pomeriggio e sabato 348 3272584, Museo Leone - Via Verdi, 30 Vercelli

Biglietto: 12 euro.

Carla Crosio ospite al Museo Borgogna

Domenica 7 maggio alle 15.30 il Museo Borgogna, nel suo ciclo de «L’Arte si fa sentire», ospita l'artista vercellese Carla Crosio per “Il lavoro dell'Arte”, a corollario della mostra “Giacomo Manzù. La scultura è un raggio di luna”. L'appuntamento, in collegamento con il percorso dedicato alle sculture “Nuove opere per nuove narrazioni”, inaugurato dal Museo nello scorso dicembre e promosso in concomitanza con la mostra in Arca, sarà incentrato sulle tecniche di scultura contemporanea. Carla Crosio definisce il pomeriggio “Un incontro con la nascita dell’opera d’arte, il lavoro, gli attrezzi, la fatica, i materiali del contemporaneo, le nuove tecniche artistiche”.

L’artista è docente di Accademia e presidente del centro culturale vercellese “Studio Dieci”.

Prenotazione al 389.2116858. Compreso nel biglietto d'ingresso al Museo (10 euro).

Personale di Aurora Rizzo da Artes Liberales

Sabato 29 aprile è stata inaugurata una nuova personale della "Maratona Espositiva" di Artes Liberales, nel laboratorio di via Fratelli Garrone 20, "Le mie vite" di Aurora Rizzo. Orario mostra: sabato e domenica dalle 16 alle 19. lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 16,30 alle 18,30. Ingresso libero, apertura fino al 7 maggio.

Aurora Rizzo è una pittrice di impianto figurativo, che va dal ritratto al paesaggio mediterraneo alla pittura dei fiori e anche all’informale.

La personale inaugurata riflette tutti questi mondi e modalità espressive, spesso con la figura femminile al centro. Un altro aspetto predominante è il cromatismo, di preferenza associato alle tonalità calde.

«Nella pittura tra tele e colori, pennelli e vernici - spiega l’artista - trovo quella tranquillità che dà sollievo e serenità allo spirito, sentimenti che i ritmi convulsi della vita spesso annullano».

A dare il via alla mostra il presidente di Artes Liberales Pino Croce, la “vernice” è stata molto frequentata ed apprezzata.

