Nevicata più pesante del previsto: c'è stato anche un incidente

Dalle 15 alle 15,45, un tour rapido per le strade cittadine, partendo da via Foa, dove ha sede la redazione, e poi piazza dei pesci, piazza Cavout, via Verdi, via Monte di Pietà, piazza d'Angennes, il portico del Duomo e poi lungo corso Italia e ritorno da piazza del Tribunale e via Gioberti.

Nessum messo spazzaneve avvistato

L'unico mezzo che potrebbe essere comunale che si è visto una specie di spargisale in corso Italia, non mezzi di rimozione della neve. Un'operazione che può avvenire solo se c'è un minimo strato di neve a terra, cosa che a questo punto c'è eccome.

Traffico lento ma scorrevole

Le auto circolano lentamente in modo relativamente scorrevole vista la situazione. Si spera che adesso entri in azione il Piano Neve vero e proprio ma al momento, circa le 16, almeno nel centro storico questo non avviene ancora.

Prudenza d'obbligo sia a piedi che in auto.

Incidente in piazza Lazio

Ci giunge notizia che in piazza Lazio angolo Corso De Rege, intorno alle 16, un'auto ha abbattuto un palo, sul posto la Polizia Locale.

La gallery