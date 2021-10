Hot spot tamponi: nuovi orari da novembre

Cronaca

Constatata la necessità di rendere disponibile il Green pass per le persone vaccinate con la prima dose in questi giorni (il Green pass infatti diventa valido a decorrere dal 15° giorno dalla somministrazione), la Regione Piemonte ha invitato le Asl ad attivarsi per rendere disponibili tamponi gratuiti a coloro che, certificato lo status di lavoratore, abbiano necessità di un rilascio immediato del pass. Ciò consentirà di averne la disponibilità anche nei 14 giorni che seguono la data della prima somministrazione.

Quando e dove

Nel mese di novembre, per quanto riguarda l’Asl di Vercelli, i tamponi gratuiti saranno fruibili presso la Piastra Ambulatoriale di via Giusti a Vercelli dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 17.30 e il sabato e la domenica dalle 11 alle 13.

E presso il pit stop dell’Ospedale di Borgosesia, dal lunedì alla domenica, dalle 15 alle 17.

Sarà possibile effettuare la prenotazione su www.ilPiemontetivaccina it oppure su www.salutepiemonte.it . Inserendo il codice fiscale e la tessera sanitaria sarà possibile scegliere un hot spot del proprio territorio di residenza, ma anche data e ora dell’appuntamento in base alle disponibilità.

Documenti

Al momento del tampone si dovranno presentare: la prenotazione; l’autocertificazione che attesta la condizione di lavoratore; il certificato vaccinale rilasciato all’atto della prima somministrazione (che si può recuperare nell’area personale del sito www.ilpiemontetivaccina.it; un documento di identificazione (passaporto, carta d’identità); la tessera sanitaria.

Tamponi a prezzo calmierato

Proseguono nel mese di novembre anche i tamponi a pagamento a prezzo calmierato per tutti coloro che ne avessero necessità. Il servizio è disponibile alla Piastra ambulatoriale di Vercelli sabato e domenica dalle 9 alle 11 e presso il pit stop dell’Ospedale di Borgosesia sabato e domenica dalle 13 alle 15. Gli utenti potranno pagare in loco tramite POS o esibire la ricevuta di pagamento cartacea se si è utilizzato il servizio online PAGO PA disponibile tramite il sito www.salutepiemonte.it. Il costo è di 15 euro.