Ennesino caso: tredici multe Ztl da pagare

Durante il periodo più acuto del Covid-19 sono “saltati” i tradizionali tempi del rinnovo dei permessi Ztl, che di solito scadono a fine marzo ma, al momento c’è ancora chi potrà rinnovarlo in questi giorni.

Una confusione che ha portato diversi residenti del centro città a dimenticarsi del rinnovo, rimediando spesso “raffiche” di multe. Notizia Oggi Vercelli si era fatta interprete del disagio dei vercellesi che lamentano l’accanimento, perché molti hanno avuto anche più multe in un giorno e decine in tutto. La protesta sta nel fatto che nessuno al comando dei Vigili si fa delle domande quando vede queste anomalie.

Nei giorni scorsi una lettrice, Bluetta Lucchesi, ha segnalato un altro caso: «Scrivo a nome di mio marito Gianluca Sanfilippo, che anche lui, da ieri 9 agosto, ha iniziato a vedersi notificare più multe. La pandemia ha spostato tutte le scadenze e lui si è completamente dimenticato del rinnovo Ztl. Abbiamo subito provveduto a chiamare i vigili che ci han chiamato dicendoci che in tutto ce ne arriveranno 13…. Attendiamo quindi che ci arrivino tutte per poi fare ricorso al Giudice di Pace».

Anche perché gli importi diventano davvero importanti. E tutto perché si agisce in “automatico”, senza buon senso e considerazione della confusione che si è generata nei mesi scorsi.