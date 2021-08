Borgosesia: 6mila euro di multa a ristorante cinese

Con la stagione estiva che favorisce il turismo e le recenti norme anti-covid imposte alle strutture ricettive, i carabinieri della Compagnia di Borgosesia unitamente a personale del NAS di Tornio e del NIL di Vercelli, l’altra sera, hanno eseguito un controllo in un ristorante cinese di Borgosesia, accertando diverse violazioni alle norme igienico sanitarie ed altresì in materia di occupazione lavorativa.

Prodotti sequestrati

In particolare, sono stati sequestrati circa 30 kg di alimenti (prodotti ittici e carni) in cattivo stato di conservazione in violazione della legge 283 del 1962. Sono state accertate altresì gravi carenze igieniche e per alcuni prodotti non era chiara la provenienza poiché non avevano la prevista tracciabilità alimentare.

I carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Vercelli hanno anche accertato che uno dei dipendenti non era stato assunto regolarmente.

La multa

Alla luce di tali violazioni il titolare, un cittadino cinese, è stato contravvenzionato per un importo complessivo pari ad euro 6.100, nonché deferito alla Procura della Repubblica di Vercelli per la violazione dell’art. 5 della legge 283 del 1962 per la cattiva conservazione degli alimenti.