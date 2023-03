Quattro serate tematiche con l'Accademia del Mistero

Quattro serate all’insegna dell’insolito con gli appuntamenti dell’Accademia del Mistero a cura dell’autore Gian Luca Marino in collaborazione con l’Università Popolare di Vercelli.

Primo appuntamento per giovedì 16 marzo

Giovedì 16 marzo Streghe e stregoneria in Piemonte serata che vedrà come relatrice la presidente di Unipop Vercelli Paola Bernascone Cappi esperta della materia. Giovedì 23 marzo Vercelli misteri e leggende della città relatore Gian Luca Marino giornalista e scrittore, autore di Vercelli misteriosa 1 e 2 Effedìi Edizioni. Giovedì 30 marzo I misteri della Bassa Vercellese e della Valsesia relatore Gian Luca Marino. Giovedì 6 aprile I misteri del Piemonte relatore Gian Luca Marino. Le serate a tema si svolgeranno dalle 21 alle 23 in una suggestiva sala in via Giovenone 3 a Vercelli. Numero massimo di partecipanti per singola serata: 20 persone.

Costo a persona per singola serata: 15 euro / 10 euro per gli iscritti all’Università Popolare di Vercelli.

Per informazioni e prenotazioni potete scrivere una e-mail a infomarinomistero@gmail.com

oppure via whatsapp al numero 3463648778

specificando a quali serate si desidera partecipare.