Protezione Civile: un corso per preparare i volontari

La macchina della Protezione Civile offre molte modalità per chi desidera aiutare il prossimo nei momenti più difficili. Una di queste riguarda il settore delle comunicazioni, più che mai vitale in contesti in cui le linee tradizionali di telefonia mobile o fissa non sono più funzionanti, o comunque c'è bisogno di supporto straordinario. Ebbene, dal 17 febbraio in modalità telematica verrà avviato a cura di FIR CB (Federazione Italiana Ricetrasmittenti Citizen Band) SER (Servizio Emergenza Radio) Piemonte OdV un percorso di formazione per operare in ambito territoriale, regionale oppure per intervenire in aiuto in occasione di grandi eventi.

Gli argomenti del corso

Il percorso base prevede una infarinatura su diversi argomenti che sono i fondamenti principali per un volontario che si inserisce nel sistema. Gli argomenti trattati spaziano tra i concetti di conoscenza della gestione delle sale operative, con le funzioni di supporto da attivare in caso di emergenza, passando per i concetti fondamentali di autoprotezione del volontario, la modulistica da adottare in sala operativa, la normativa vigente in materia di protezione civile.

Verrà anche dato un cenno all’organizzazione dei campi di accoglienza, una veloce panoramica sulla cartografia ed orientamento e al termine un semplice test da compilare tramite la piattaforma Classmarker.

Un esperto vercellese

A comunicarlo è Maurizio Bertazzoli, al suo 29° anno di volontariato nel settore, dal 2022 a capo del team nazionale di pronto intervento Telecomunicazioni ed informazione delle tecnologie di comunicazioni del Servizio Emergenza Radio della FIR CB, team che affianca il Dipartimento di Protezione Civile nella messa in opera e ripristino delle comunicazioni al verificarsi di grandi eventi.

Chi fosse interessato non esiti a contattarci via E-mail a fircb.vc@fircb.org o formazione@victorcharlie.org