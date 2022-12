Meteo di fine anno: nubi, un po' di pioggia ma niente gelo

In questi giorni fanno notizia da un parte la tempesta invernale negli Usa, dall'altra il caldo anomalo al centro sud dell'Italia. Il Piemonte e Vercelli come sono messi? Nessun estremo climatico segnerà il passaggio dell'anno. Temperature tutto sommato miti per questo periodo, mai sotto zero nelle minime, ma dopo il sole odierno a prevalere nella settimana saranno cieli nuvolosi e qualche pioggia di bassa intensità.

Le previsioni

Mercoledì 28 dicembre: coperto tutto il giorno con pioviggine la sera, temperature tra 7 e 9 °C.

Giovedì 29 dicembre: temperature in crescita tra 8 e 10 °C, cielo coperto

Venerdì 30 dicembre: sarà la fotocopia del giorno prima, temperature tra 7 e 9 gradi.

Sabato 31 dicembre: aumenterà l'escursione termica, minima a 2 °C, massima a 11, nubi e schiarite

Domenica 1° gennaio 2023: il primo giorno del nuovo anno non sarà diverso dai precedenti, nubi e deboli piogge, temperature tra 7 e 9 °C.