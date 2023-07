Cosa fare a Vercelli: eventi dal 28 al 30 luglio 2023

Nella foto il duo comico "I soliti idioti" atteso per sabato a Musa Vercelli.

Le serate finali di Musa Vercelli

La settimana è dominata dagli ultimi spettacoli di Musa Vercelli in area antico ospedale, la rassegna ha già visto un notevole pubblico ai primi tre appuntamenti ed ora offre un altro fine settimana di grandi nomi. Leggi l'articolo

Ultimo concerto del Viotti Estate a Vercelli

Sabato 29, ultimo concerto vercellese del terzo “Viotti Festival Estate”, dopodiché la bella rassegna della Camerata Ducale si sposterà successivamente in quota con altri tre appuntamenti ad Alagna: il 16, il 19 e il 26 agosto.

Il congedo dal cortile del Museo Leone avverrà con un giovane violinista nato a Treviso, Vikram Francesco Sedona, tra i più promettenti, o meglio già affermati della nuova generazione.

Ventitreenne, Sedona, che si è perfezionato con Silvia Marcovici all’Università di Musica di Graz e alla “Perosi” di Biella e che attualmente studia con Enzo Ligresti al Conservatorio di Castelfranco Veneto, ha già fatto incetta di premi a Concorsi internazionali come il “Postacchini” di Fermo, l’”Enescu” di Bucarest (secondo, pari merito, nel 2018, con il primo premio non assegnato, con Giuseppe Gibboni, che poi avrebbe vinto il “Paganini” e che abbiamo ascoltato lo scorso VIotti Festival Estate), il “Valsesia Musica”e il “Città di Vittorio Veneto”.

Sta suonando come solista e con le più importanti orchestre in ogni parte d’Italia e d’Europa. Il prossimo anno debutterà con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Ottavio Dantone.

Sabato sera proporrà al pubblico del cortile del Leone la “Sonata n° 1 in sol minore , BWV 1001” di Bach, le “Sonate n° 2 e n° 4” di Ysaye e il “Capriccio n° 4” di Paganini. Programma stupendo.

Ricordiamo i due ingressi: verso le 19 per chi vuole anche partecipare all’aperitivo preparato dal Mattarello (in tutto 15 euro), verso le 20 per chi vuole ascoltare solo il concerto (biglietto a 10 euro).

E’ consigliata la prenotazione, scrivendo a biglietteria@viottifestival.it, telefonando al 3291260732, oppure andando direttamente al Viotti Club di via Galileo Ferraris, 14.

E.D.M.

Serata danzante a Le Acacie

L’ultimo appuntamento del mese di luglio al ristorante - dancing “Le Acacie” di corso Rigola sarà per sabato 29 luglio.

Una serata danzante che vedrà il ritorno di un’orchestra che qui è spesso di casa: Barbara e Lore Sax.

Tutti gli appuntamenti iniziano alle 20,30 con la cena. Cena e ballo a 25 euro. Info: 0161-213824, oppure dalla pagina Facebook del locale che è sempre tenuta aggiornata.

Iniziativa del Museo Borgogna per i 201 anni del fondatore

Il Museo Borgogna festeggia, giovedì 27 luglio 2023, i 201 anni dalla nascita del suo fondatore, l’avvocato Antonio Borgogna (1822 – 1906).

«Per l'occasione - scrivono dallo staff museale - abbiamo preparato uno speciale percorso che, attraverso un’audioguida scaricabile gratuitamente e in modo autonomo, accompagnerà i visitatori e i più curiosi a scoprire la sua storia attraverso alcuni luoghi simbolo della città. Un collezionista filantropo a cui Vercelli, oltre che per la straordinaria collezione artistica ricevuta in dono, deve gratitudine anche molti altri lasciti. Un monito e un modello che, attraverso l'Art bonus, anche altri benefattori oggi stanno emulando».

Da giovedì 27 luglio a domenica 6 agosto 2023 sarà possibile ritirare in Museo una mappa che, tramite un qr-code, permetterà l’accesso alla guida. Si potrà percorrere la città “con gli occhi di Borgogna” per conoscere un po’ più a fondo la nostra storia. Un invito a riscoprire Vercelli in chiave insolita, a piedi, in bicicletta o dal divano di casa.

Per informazioni 389.2116858.

Festa d'la Mundina a Costanzanza

Sei giorni di baldoria, dal 28 luglio al 2 agosto, per un classico appuntamento delle sagre nella Bassa, con un ricco programma. Leggi l'articolo.

Festa Patronale a Quinto

Il 28 e 29 luglio torna la festa patronale a Quinto in onore di patroni Santi Nazario e Celso.

«Sono previste - spiega il vice sindaco Alessandra Ticozzi - due serate con apertura dello stand gastronomico alle ore 19,30. Stand che sarà allestito in piazza del Municipio, in caso di maltempo sarà comunque a disposizione l’ex asilo. Non è promossa da un’associazione in particolare, ma da gruppi di cittadini che vogliono mantenere le tradizioni e a cui naturalmente il Comune ha dato tutto il proprio supporto, perché riteniamo che servano occasioni di condivisione e incontro per rinsaldare il nostro senso di comunità».

Il menù prevede specialitá lumache, porchetta e selezioni di formaggi con il rinomato e uri premiato Gorgonzola “Eredi Angelo Baruffaldi”, un ricco menu con piatti della tradizione, musica d’ascolto e sorprese.

La parte religiosa, sempre molto sentita prevede la Messa prefestiva alle 17, di sabato. mentre domenica 30 per quanto riguarda la parte religiosa è prevista la messa solenne delle ore 10.30 domenica 30 con pranzo nel giardino antistante la chiesa a cura dell’associazione “Santi Nazario e Celso”.

Per le serate di venerdì e sabato ingresso gratis per I bambini fino a 5 anni.

Fra le proposte la birra di Quinto “Birra Adalgisa. dedicata alla figura leggendaria della contessa Adalgisa. A mezzanotte ci sarà un’anguriata.