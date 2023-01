Cyrano de Bergerac: uno spettacolo sfavillante al Civico

Il nuovo anno al Teatro Civico comincerà domenica 8 gennaio alle ore 21, per la stagione di Prosa, con un classico della drammaturgia, «Cyrano de Bergerac» di Edmond Rostand, riproposto e riadattato da Arturo Cirillo, regista e protagonista principale, insieme ad un cast superbo, composto da Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta, Giacomo Vigentini e il Premio Hystrio all'interpretazione 2022, Valentina Picello; costumi Gianluca Falasci, scene Dario Gessati e luci Paolo Manti, musica originale e rielaborazioni a cura di Federico Odlin.

Opera poetica sull'amore e l'amicizia

Un’opera poetica e commovente, l'indimenticabile storia d'amore di Cyrano, Rossana e Cristiano, che grazie all'originalità di Cirillo si trasforma in uno spettacolo fuori dai canoni della consuetudine, elegante, sfrontato e divertente, con musiche e canzoni del varietà e del teatro-canzone degli anni passati. Sfavillanti costumi, un susseguirsi di lustrini, piume, paillettes e capelli a cilindro, una rivisitazione che lascia intatte alcune parti, stravolgendone altre.

Un grande Arturo Cirillo

Arturo Cirillo si cala nelle vesti del protagonista in modo magistrale, delineando tutte le sfumature che caratterizzano il personaggio: «Il naso di Cyrano e quello di Pinocchio è anche un po' il mio - ha osservato - la manifestazione esteriore della sensazione di un'inadeguatezza interiore e dell'immutata presenza di un universo infantile», ci restituisce un Cyrano in una forma ancora più visionaria, ma certamente più vicina a noi, lasciando da parte la retorica del eroe spadaccino. Dunque non aspettiamoci un Cyrano nella sua forma classica, quello messo in scena da Cirillo è uno spettacolo variegato, sagace che tratterrà il pubblico per quasi due ore.

Spettacolo organizzato in collaborazione con il Comune di Vercelli e Piemonte dal Vivo. I biglietti sono disponibili on line sul sito www.vivaticket.it o direttamente alla biglietteria del teatro, un ora prima dello spettacolo.