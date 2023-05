“Quando l'alfabeto arabo diventa arte” al Museo Borgogna

Domenica 14 maggio appuntamento da non perdere al Museo Borgogna: a partire dalle 15 Cinzia Lacchia, conservatrice del Museo, racconterà al pubblico le ultime novità della Sala Araba in fase di studio e restauro. Durante il pomeriggio sono previsti alcuni ospiti come la professoressa Lilia Gadri dell'Università del Piemonte Orientale

con un intervento sulla calligrafia araba.

Speciale visita guidata

L'evento prende il titolo “Quando l'alfabeto arabo diventa arte” e prevede una speciale visita guidata al cantiere aperto della sala araba con i nuovi restauri e l'allestimento della parete nord. Prenotazione al 389211 6858.