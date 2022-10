Halloween 2022: tanti appuntamenti in arrivo

Nella foto di repertorio il Museo Leone con le zucche per una visita al buio di qualche anno fa.

Halloween è alle porte, tante le iniziative in programma a Vercelli e dintorni, quasi tutte dedicate ai più piccoli, specie nei paesi, ma non solo, sono presenti anche feste o esperienze per i grandi, ecco i principali eventi comunicati dai vari organizzatori.

Tornano le visite al buio del Museo Leone

Come tutti gli anni torna l’appuntamento con «Visita al Buio. Un’esperienza da brivido al Museo Leone». Due gli appuntamenti

Lunedì 31 ottobre un’edizione tutta nuova e piena di sorprese, con la collaborazione di «Officina Teatrale degli Anacoleti», per animare una visita lungo le sale buie del pianterreno del Museo che si prospetta avventurosa e piena di sorprese.

Guidati solo da una torcia, quattro gruppi di coraggiosi visitatori potranno scoprire il “lato oscuro” del Museo Leone: nuovi angoli oscuri del Museo attendono anche quest’anno i partecipanti. Per poter soddisfare le numerose richieste sono previsti quattro turni di visita a partire dalle ore 20, con ultimo turno alle 23. Esclusivamente su prenotazione, obbligatoria al numero 3483272584. Biglietto unico: euro 12.

Evento speciale anche per i giovani visitatori, domenica 30 ottobre, a partire dalle ore 19, potranno anche loro festeggiare anticipatamente la notte di Halloween con «Visita al buio Junior», che quest’anno propone una escape room resa ancora più misteriosa dall’oscurità delle sale. Tutti i ragazzi tra i 6 e gli 11 anni sono invitati a prenotarsi per partecipare a partire dalle ore 19, con partenza ogni mezz’ora. Prenotazione, obbligatoria al 3483272584. Biglietto euro 10.

Ma Halloween si paleserà pure al Mac - Museo Archeologico della Città di Vercelli onorerà la ricorrenza con l’appuntamento ormai consueto dal titolo «Sulla via dell’Ade», che sabato 29, domenica 30 ottobre e martedì 1° novembre, proporrà, alle ore 16, una speciale visita dedicata al tema dell’aldilà nel mondo antico a cura di Alice Tridico volontaria del Servizio Civile Universale. Il costo della visita è compreso nel biglietto d’ingresso. La prenotazione è consigliata allo 0161 649306 o scrivendo a macvercelli@gmail.com.

La vera storia di Jack Lanterna alla Libreria Sant'Andrea

Lunedì 31 ottobre alle ore 17.00, alla libreria S. Andrea, l’appuntamento per i più piccoli è con “la vera storia di Jack Lanterna”, laboratorio dedicato alla festa più stravagante dell’anno. Ci si divertirà, tra zucche e lanterne, a scoprire come questa tradizione, così popolare negli Stati Uniti d’America, abbia in realtà un’origine tutta europea e come siano nate le consuetudini della zucca intagliata o di dire “dolcetto o scherzetto?”.

Durante l’incontro si sveleranno tutti segreti di questa festa e i bambini potranno apprendere come anche nella nostra tradizione popolare esistano numerose usanze dedicate alla vigilia della festa di ognissanti, quali ad esempio le lùmere dei nostri avi contadini.

I piccoli partecipanti potranno, quindi, dare libero sfogo alla propria fantasia, realizzando delle simpatiche ecolanterne, dei curiosi sacchetti porta dolciumi e passando un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della creatività.

Se il tempo lo permetterà, al termine del laboratorio, si andrà a festeggiare Halloween tutti insieme con il colorato corteo del “Dolcetto o scherzetto?” per le vie della città. L’età consigliata è dai quattro anni in su.

Per info, costi e per la prenotazione che è obbligatoria: tel: 338.37.85.826 (pomeriggio) oppure info@paspartulab.it

Alla maxi discoteca Il Globo una serata per gli adulti e un pomeriggio per i bimbi

Torna il tradizionale doppio appuntamento di Halloween della maxi discoteca «Il Globo». Lunedì 31 ottobre ci sarà infatti l’«Halloween Party» e il «Laser Show», a cui è consigliabile arrivare in maschera... anche se non è obbligatorio, perché la direzione della discoteca metterà in palio grandi premi per i travestimenti più belli. due smartphone di ultima generazione (i-Phone 14 e Samsung S 22) per lui e per lei, più altri fantastici premi. Questo per quanto riguarda gli adulti, ma come al solito la maxi discoteca di Bivio Sesia non trascura i più piccoli.

Per loro l’appuntamento è martedì 1° novembre, avranno a disposizione tutto il pomeriggio (15-18) per scatenarsi nella baby-dance con animazione, trucca bimni horror e un regalo per tutti. Attivo il servizio bare e paninoteca con golosissime focaccine, pizzette e patatine fritte. Ingresso a soli 7 euro.

Per entrambi gli appuntamenti si possono ricevere maggiori informazioni e si possono effettuare prenotazioni rivolgendosi ai seguenti numeri telefonici: 346-5229673 - 334-2302128.

Passeggiata nel Mistero Halloween edition

Misteri, omicidi ed esoterismo: questi i temi che verranno affrontati nella serata più noir dell’anno.

Appuntamento, naturalmente il 31 ottobre, con un’edizione speciale delle «Passeggiate nel Mistero»: questa sarà la volta di un evento dedicato alla sera di Halloween, in cui si affronteranno argomenti e storie ricche di magia e mistero.

Appuntamento, quindi, il 31 ottobre alle 20,45 all’area dell’ex parcheggione (piazza Antico Ospedale); durante la passeggiata si raggiungeranno altre due tappe: il parco Kennedy e la basilica Sant’Andrea. In ogni destinazione, una storia da ascoltare e scoprire.

A organizzare e proporre l’evento, tre conosciute penne di Vercelli: Gian Luca Marino, scrittore specializzato in narrazioni del mistero e ideatore del format “Passeggiate nel Mistero”; Marino durante il percorso parlerà delle leggende e della simbologia di Halloween anche in relazione al territorio. Incontreremo Gian Luca all’area Pisu; Michela Trada, giornalista e consulente di comunicazione, tratterà tre storie diverse: tre omicidi avvenuti a Vercelli con un unico punto in comune. Michela ci accompagnerà in queste storie al parco Kennedy; Sabrina Falanga, scrittrice intimista, parlerà di esoterismo e magia: particolare riferimento alla stregoneria, e al ruolo della donna nell’occulto, anche legato alla città. Argomenti in cui Sabrina introdurrà i partecipanti alla passeggita nella tappa alla basilica Sant’Andrea.

L’evento sarà svolto in collaborazione e con l’accompagnamento di una guida turistica.

Il costo per partecipante è di 20 euro, pagamento in contanti in loco. I posti sono limitati, quindi conviene affrettarsi.

Prenotazione obbligatoria indicando il nome dei partecipanti e un numero di telefono all’indirizzo mail di riferimento: infomarinomistero@gmail.com

Due eventi danzanti con "Le Acacie"

Al ristorante dancing «Le Acacie» non mancano le serate e i pomeriggi con le grandi orchestre di Liscio e anche per il ponte dei Santi il carnet è ricco. Sabato 29 ottobre una serata evento con Frank David.

Mentre lunedì 31 ottobre ci sarà la festa di Halloween con la partecipazione dell’Orchestra di Maurizio Medeo, che replicherà il giorno dopo, martedì 1° novembre, ma dopo il pranzo, con inizio alle 12,30, un pomeriggio danzante.

Per tutti gli eventi costo complessivo 25 euro. Per la serata con Frank David tutto compreso a 30 euro, ma è previsto anche il solo ingresso danzante dalle 21,30 a 10 euro con consumazione. Per informazioni e prenotazioni: 0161-213824.

Alcuni eventi dei circondario

Appuntamenti nella Bassa

Il 31 ottobre si avvicina e nella Bassa vercellese, spuntano le iniziative per la notte di Halloween oltre a quelle già note, ecco il riassunto complessivo.

Ad Asigliano verrà riproposta la serata per bambini e adulti. Alle 20,30 il ritrovo è fissato in piazza Vittorio Veneto dove un gruppo di genitori, muniti di pettorina fosforescente, accompagnerà i bambini per le vie del paese a realizzare il tradizionale “dolcetto scherzetto”. Sono previste alcune soste in corrispondenza di alcune attività commerciali e dei privati. A seguire al centro Polifunzionale si terrà un bellissimo veglione in maschera con musica del Dj Valerio Rossi.

A Pertengo viene organizzata nella biblioteca del comune, una cena intitolata “Happy Halloween” dalle ore 20. A seguire verrà organizzata una tombola. Per prenotazioni telefonare entro giovedì al 346 8477345.

A Pezzana lunedì 31 ottobre, il raduno è fissato nel salone Polifunzionale di piazza Malvera dalle 16,30, ma questa iniziativa è già “sold out” per raggiunto della capienza massima della sala. È possibile partecipare dalle 18, al giro del «dolcetto scherzetto» per le vie del paese con gli animatori. Dalle 21.30 Halloween Party con servizio bar e dj set con Dj Chaba & Teo con ingresso libero.

A Costanzana una festa più vicina alla tradizione cristiana

A Costanzana lunedì 31, invece, la parrocchia organizza la Festa dei Santi. Dalle ore 19 nel salone Maria Ausiliatrice del paese verrà organizzato per i più giovani e le loro famiglie il giro pizza e a seguire giochi e balli. Per le prenotazioni è possibile chiamare Lara al 366 1791082. Questa festa che si discosta dal folklore di Halloween, non vuole contrapporsi, ma sottolineare i valori autenticamente cristiani di questi giorni, che non sono quelli un po’ consumistici della tradizione anglosassone.

Dolcetto scherzetto nel Lungo Sesia

Halloween è alle porte e nel lungo Sesia è partito il conto alla rovescia per gli appuntamenti dedicati a tutte le età. Balocco e Bastia in festa con Hallow...beer.

Il motoclub Balocco insieme a Punto e virgola con Virgolino, con il patrocinio della Provincia di Vercelli e il Comune, da sabato 29 ottobre a lunedì 31 proporrà tante le iniziative nell'area ex motocross di Bastia. Si partirà con una cena: dalle 19.30 ci sarà l'Oktober fest con piatti tipici bavaresi, fiumi di birra e direttamente dal grande format “Remember Le Cave”, Fazza Dj. Il giorno successivo i partecipanti potranno gustare un pranzo (su prenotazione) a base di: affettati misti, tomini, lingua in verde, panissa, arrosto con patate, dolce, acqua e vino, caffè. La quota di partecipazione è 22 euro. E' previsto anche un menù per i bimbi composto da pasta al ragù, milanese con patatine e una bibita, a 10 euro.

A partire dalle 16.30 inoltre verranno distribuite castagne e vin brulè. Il divertimento non mancherà anche lunedì 31 ottobre: dalle 17 il ritrovo per i piccoli vestiti con abiti a tema. Alle 18 giretto per le vie della frazione di Bastia per “dolcetto e scherzetto” con la successiva condivisione del bottino raccolto. Dalle 20 aprirà il ristorante con tantissime specialità per tutti i palati. Ad accompagnare la serata sarà Alex. Per prenotazioni 335.1818006/338.8391728.

Il castello di Buronzo farà da scenario alla festa di Halloween più “tenebroso” del Vercellese. Sabato 29, dalle 22, ci sarà l'horror “Night party”: è consigliato l'abito in tema. Ad accompagnare la serata il dj set Alex Live. Per avere maggiori informazioni: 366.4191895 – 348.7141671. La manifestazione sarà proposta dal Comitato Buronzese, in collaborazione con il Castello, il Comune e il Gruppo giovani.

Ad Arborio arriva invece « HarborioWeen Party». Lunedì 31 ottobre, dalle 18 “dolcetto scherzetto” con Pro loco e oratorio, con partenza dalla piazza del Comune. Dalle 19.30 buffet al salone polivalente: il costo per gli adulti è 10 euro, per i bimbi fino a 10 anni 5 euro. La prenotazione (338.1691200 o 351.1203761) è obbligatoria entro il 26 ottobre. La serata si concluderà con uno spettacolo di magia..

Le iniziative a Tricerro

Tante le iniziative in programma a Tricerro. Si parte lunedì 31 ottobre con la “Festa di Halloween”, nel salone comunale in piazza San Giorgio, organizzata dalla Famija Trisereisa, in collaborazione con il Comune e Borghi d’Acqua. Il ritrovo è previsto per le 16.30 in piazza. Alle 17 comincerà la passeggiata per le vie del paese per bussare alle famiglie e fare la fatidica domanda: ”Dolcetto o scherzetto”? Alle 18 è in programma una grande festa, con giochi, animazione a tema, trucca bimbi, musica e divertimento e apericena offerto dalle mamme. Ci sarà la partecipazione della sezione vercellese della Croce Rossa Italiana. La festa proseguirà poi con una spaghettata offerta dalla Famija, accompagnata da disco music. Si prosegue, il 1°novembre, in piazza del municipio, con la Castagnata organizzata dal Gruppo Alpini, aperta a tutta la popolazione. La castagnata si ripeterà il 2 novembre, nella sede degli alpini, per i bambini della scuola. Il 4 novembre, è in programma la celebrazione della Forze Armate, con ritrovo alle 19 davanti al monumento ai Caduti: la manifestazione vera e propria sarà il 6 novembre. Il 12 novembre, è in calendario una merenda sinoira, proposta dalla Famija Trisereisa, che accompagnerà la presentazione di un libro.

E quelle a Ronsecco

Anche a Ronsecco si festeggia la festa di Halloween. L'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco presieduta da Alberto Porcelli e “Borghi delle Vie d’acqua”, organizzano per lunedì 31 ottobre alle 16.30, nel salone comunale, la festa di Halloween 2022. «Invitiamo tutti i bambini del paese - commentano gli organizzatori dell’evento -, a venire con noi per divertirsi con le ragazze "Truccabimbi" di Ronsecco e per una passeggiata tra le vie del paese a proporre la tradizionale domanda caratteristica di Halloween: “Dolcetto o scherzetto?”». Il ritrovo è previsto intorno alle 16.30. Grandi e piccini, potranno essere oggetto del lavoro artistico dei pennelli e dei colori dei Truccabimbi. Alle 17.30, è programmata l’uscita per le vie del paese. A partire dalle 18.30 si potrà utilizzare, gratuitamente, il “gonfiabile” all’interno del salone, con giochi, divertimento e tanta musica. Alle 19.30 sarà servita un’abbondante apericena, accompagnata dall’immancabile panissa ronsecchese, cucinata dai volontari della Pro Loco (per questo è richiesto un contributo di 7 euro).