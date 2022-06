Due appuntamenti straordinari con i “Pomeriggio in Libreria”

In attesa di ricominciare con la stagione autunnale, sabato 18 e sabato 25 giugno, alle 16, avranno luogo, presso la Libreria S. Andrea, due appuntamenti straordinari di “Pomeriggio in Libreria”, il ciclo di incontri, ideato dall’Associazione PasparTù e le porte dell’immaginazione, che da anni coinvolge i più piccoli in numerose attività legate al mondo dell’Arte, dei Libri, della Scienza, della Tradizione e della Natura.

Gli eventi

Nel primo appuntamento di sabato 18 giugno, dal titolo: “Nel giardino di Matisse”, una “misteriosa valigia” con all’interno alcuni oggetti sarà, per i piccoli partecipanti, il punto di partenza per indovinare l’identità del grande artista francese, Henry Matisse, per divertirsi a conoscere alcuni momenti salienti della sua vita, della sua arte e per scoprire la sua particolare maniera di “dipingere con le forbici”. Successivamente, i partecipanti si cimenteranno nella produzione di un libro davvero speciale nel quale potranno sbizzarrirsi a inventare giardini fantastici dalle forme colorate e inaspettate, sperimentando la tecnica delle gouaches découpées.

L’appuntamento di sabato 25, “Sulle tracce di Kelth Harlng”, sarà dedicato, invece, all’eccentrico artista e writer statunitense; durante l’incontro i partecipanti potranno conoscere il personalissimo e inconfondibile stile del padre del graffitismo underground e potranno avvicinarsi alla sua arte irriverente e provocatoria.

Un simpatico percorso permetterà ai piccoli lettori di scoprire il variopinto mondo di Keith Haring e di dare libero sfogo alla propria creatività e fantasia creando tutti insieme un’opera d’arte con colori e pennelli.

I due laboratori saranno un modo diverso e stimolante per bambini di vivere la libreria: non semplice

negozio. ma luogo di incontro, di divertimento, di idee, di creatività, dove poter stare insieme

all’insegna dell’allegria e della spensieratezza.

L’età consigliata è dai quattro anni in su.

Info e prenotazioni

Per info, costi e per la prenotazione che è obbligatoria:

tel: 338.37.85.826 (PasparTù)/ 0161 185 0568 (Libreria)

info@paspartulab.it