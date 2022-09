Domenica il corteo Storico del Comitato Manifestazioni

Nella foto Bicciolano e Bela Majin storici, Leandro Falletti e Adriana Pavan, apriranno loro il corteo.

Un paio d'ore di allegria con il centro cittadino che si colora dei costumi e di personaggi storici. E' questo, da diversi anni, lo spettacolo che offrirà il Comitato Manifestazioni Vercellesi domenica 2 ottobre. Sarà la XXII edizione del Corteo Storico. Con il Comitato collaborano il Comune di Vercelli e il Centro coordinamento maschere italiane che, da quest’anno, assume una nuova denominazione: Corteo storico folkloristico multiepoca. La partenza del corteo è prevista da Piazza Pajetta alle ore 15,30 (con ritrovo alle 14,30).

Ospiti da tutto il Piemonte e da altre regioni

La manifestazione richiamerà a Vercelli tantissimi personaggi storici e gruppi in costume che sfileranno per le vie del centro; alla testa del corteo, come sempre, Bicciolano e Bela Majin storici, Leandro Falletti e Adriana Pavan, poi personaggi e gruppi provenienti da tutto il Piemonte e dalle vicine province del Nord Italia. Al termine del corteo, in piazza Cavour, saranno presentati tutti i gruppi storici e folkloristici intervenuti e, per chiudere la manifestazione, sarà distribuita ai presenti la Panissa, piatto tipico vercellese.

Adesioni entro venerdì 30 settembre

Leandro Falletti, il Bicciolano storico del carnevale vercellese, sarà a disposizione per informazioni e conferme (3472767403; email cavleandrobicciolano@libero.it). Le adesioni dovranno pervenire entro il 30 settembre. E’ prevista anche la possibilità, per chi giunge da fuori Vercelli, di pranzare all’ASD Bocciofila Porta Torino, in via Monte Bianco 17, con un menù turistico (previa prenotazione entro il 30 settembre a Leandro) al prezzo di 20 euro.