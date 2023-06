Cosa fare a Vercelli: eventi dal 2 al 4 giugno 2023

Nella foto Obiso e Spada ospiti d'onore del concerto del Viotti Festival di sabato 3 giugno.

Fattoria in città

L'evento clou è certamente la Fattoria in Città che è già in corso, la star di questa edizione è Iginio Massari, che sarà ospite sabato 3 giugno in piazza Cavour. Per il programma di tutti gli eventi anche musicali proposti Leggi Qui.

La Festa della Repubblica

Si terrà venerdì 2 giugno a partire dalle 9.30 in Piazza Cesare Battisti a Vercelli la celebrazione del 77° anniversario della Fondazione della Repubblica italiana. Leggi l'articolo.

Evento Viotti Festival fuori programma

I fans della Camerata Ducale pensavano che il favoloso Festival Viotti numero 25 dovesse considerarsi chiuso con lo stupendo concerto di sabato 20 maggio al Civico della violinista Giulia Rimonda e della Camerata Ducale diretta da Emmanuel Tjeknavorian. Invece ecco un ricco e inatteso “fuori programma” legato alla “Fattoria in Città”: sabato 3 giugno al Salone Dugentesco (ore 21, concerto fuori abbonamento) andrà in scena un ulteriore grande concerto che avrà per protagonisti due figure d’eccezione del panorama musicale italiano come il violinista Andrea Obiso e il pianista Massimo Spada, e tre giovani di assoluto valore: ancora Giulia Rimonda con un altro violinista della Camerata Ducale Junior, Lorenzo Lombardo, ed un terzo giovane e grande talento, non della CDJ, ma di “Avos Project”, felice novità nell’ambito delle Scuole di perfezionamento voluta da Obiso e Spada: il violoncellista Marco Mauro Moruzzi.

Dunque, due musicisti di fama consolidata che suoneranno, fungendo anche da maestri preparatori, con tre giovani che hanno già intrapreso una fulgida carriera.

L'impegnativo e splendido programma della serata, poi, ribadisce la forza del connubio presentando tra l'altro (forse in omaggio alla giovane età dei musicisti?) due opere su quattro composte da autori al tempo appena sedicenni. Il Quartetto in la minore per pianoforte e archi è infatti la prima opera nota di Gustav Mahler, creato quando l'autore era studente del primo anno al Conservatorio di Vienna.

Seguirà il capolavoro di un altro sedicenne di genio, ovvero lo Shostakovich dell'intenso e mutevole Trio per pianoforte n. 1, composto mentre Shostakovich si trovava in convalescenza in Crimea per curare la tubercolosi.

Aprirà la serata il Tema e variazioni di Oliver Messiaen, composizione scritta nel 1932 come regalo di nozze di Messiaen alla prima moglie, la violinista Claire Delbos.

A chiudere, ancora Shostakovich, questa volta trentaquattrenne, con il Quintetto in sol minore per pianoforte e archi op. 57: una pagina esemplare per chiarezza e linearità, accolta al suo debutto – a Mosca nel 1940 – da applausi scroscianti.

Essendo il concerto fuori abbonamento, i biglietti costano 10 euro, 5 per i giovani fino a 26 anni.

Torna lo Scambialibri

Sabato 3 giugno, in collaborazione con il Comune di Vercelli, Libriamoci a Vercelli è di nuovo ospite dello Spazio Gioin per uno Scambialibri classico tutto dedicato agli appassionati di libri. Orario continuato dalle 10 alle 18 in via Laviny 67. Leggi l'articolo

Il programma alle "Acacie"

Sabato 3 giugno al ristorante dancing "Le Acacie" ci sarà un classico ballabile con un gruppo vercellese molto cresciuto negli ultimi anni “Free Music”. Sabato 10 giugno tornerà invece Vanna Isaia con la sua orchestra. Sabato 17 giugno sarà la volta dell’Orchestra Anna Ar, con ospite Giuseppe Spinelli. Sabato 24 giugno “Quartet favoloso”.

Anche per le altre serate abbinamento cena e ballo a 25 euro. Per info e prenotazioni: 0161-213824.

Festa dell'Amicizia a Ronsecco

Tutto pronto a Ronsecco per la quinta edizione della Festa dell’Amicizia, in programma il prossimo sabato 3 giugno.

L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con i “Borghi delle Vie d’acqua”, l’attivissima Pro Loco, la Bocciofila, il Circolo Acli, la Parrocchia e le Scuole Elementari.

«La manifestazione - commenta il presidente della Pro Loco, Alberto Porcelli - voluta dal sindaco e dall’amministrazione comunale, è giunta alla quinta edizione. La Festa dell’amicizia coinvolge praticamente tutto il paese, ma gli attori principali saranno i bambini che parteciperanno a una gara di pesca al lago degli Amici».

Il programma prevede il ritrovo al laghetto “Domenico Nestorio”, dove, intorno alle 9, avrà luogo una la gara riservata ai bambini delle Scuole Elementari.

Intorno alle 11, è prevista la premiazione dei vincitori e dei partecipanti, al bar del Circolo Acli e alle 12.30 si consumerà il pranzo conviviale nell’area antistante il Santuario del Viri Veri, con menù a base di piatti tipici locali.

«Anche quest’anno saremo circa 300 persone - conclude Porcelli - Sarà una giornata all’insegna dell’amicizia e del divertimento. Nel pomeriggio saranno utilizzabili i gonfiabili e i giochi per bambini. Speriamo che il tempo sia clemente».

Sarebbe in effetti un peccato che il meteo rovinasse l’impegno e la voglia di creare qualcosa in paese da parte dell’attiva Pro Loco.

Doppio concerto a Villata

A Villata domenica 4 maggio serata di grande musica, infatti insieme, al castello, si celebrerà con un concerto l'anniversario dei 160 anni della Banda Santa Cecilia e ci sarà anche un recital pianistico in occasione della donazione al Comune da parte della famiglia di Franco Perone, il leggendario Maestro scomparso alcui anni fa, del pianoforte a lui appartenuto. Leggi l'articolo.

Teatro itinerante al Castello di Buronzo

Importante appuntamento culturale per sabato 3 giugno promosso dal Castello Consortile di Buronzo, per uno spettacolo teatrale in due turni (ore 18 e ore 21)

«Si tratta - dicono gli organizzatori - della nostra prima rappresentazione teatrale itinerante, la compagnia dell’associazione teatrale TIART porterà in scena “Barbablù”, uno spettacolo laboratoriale ideato e diretto da Fabio Mazzarino»

Per motivi di spazio e di fluidità dello spettacolo la prenotazione per assistere è obbligatoria, con un massimo di 40 persone per turno; l’ingresso avrà un costo pari a 5 euro. Tutti possono partecipare.

Il ritrovo è alle 17,30 per il primo turno mentre alle 20:30 per il secondo; all’ingresso del Castello consortile di Buronzo;

Il tutto organizzato dagli Amici del Castello e dal Comune di Buronzo in collaborazione con TIART

Per info e prenotazioni contattare il numero: 3338378826

Le donne e la matematica: mostra fotografica

Una mostra fotografica sulle donne matematiche per stimolare nelle giovani generazioni l’interesse per le materie scientifiche e per descrivere ciò che sta facendo l’Università del Piemonte Orientale per rendere più attraenti queste stesse materie.

L’appuntamento è fissato allo Spazio Gioin di via Laviny dal 31 maggio al 29 giugno prossimi per una mostra patrocinata dal Comune di Vercelli e coordinata da Paolo Maria Aschieri del Dipartimento di Scienze Innovazione e Tecnologia e il contributo di Lidia Aceto e Francesca Martignone. Spiegano gli organizzatori: «La mostra propone modelli femminili di scienziate che possano incuriosire e stimolare soprattutto le ragazze rendendole più fiduciose nelle loro capacità nelle scienze esatte (matematiche, fisiche, chimiche). Si tratta della versione italiana di una mostra allestita in molte capitali europee ( womeninmath.net ) che ha goduto del patrocinio dell’associazione EWM (European Women in Mathematics).

Personale di De Marco da Artes Liberales

C’era davvero un pubblico d’eccezione alla sede di Artes Liberales per l’inaugurazione della personale di Bruno De Marco nel contesto della “Maratona espositiva” di Artes Liberales, titolo: «Il pensiero, la grazia, il silenzio. Stile, Teoria, Realtà». De Marco ha intrattenuto il pubblico spiegando il significato di un titolo che si richiama a idee portanti dell’arte moderna, con citazioni importanti ha dato il senso della serie di dipinti, in mostra una ventina di opere, che l’hanno tenuto impegnato dall’autunno 2022. Sono dipinti quadrati, in cui la natura morta gioca un ruolo importante in quanto soggetto privilegiato di questa particolare ricerca del pittore. Esposte anche alcune sue icone sacre, altra tecnica in cui eccelle. Alla vernice ha preso parte anche il vice presidente del Consiglio Comunale Gianni Marino. A fare gli onori di casa il presidente di Artes Liberales Pino Croce.

La personale sarà visitabile, a ingresso libero, fino a domenica 4 giugno 2023. dalle 17 alle 19.

Seguirà, sabato 10 giugno, l’ultima mostra prima della pausa estiva, con i lavori di Elisa Cattin che resteranno visibili fino al 18 giugno.

Se invece volete fare un salto fuori zona ecco gli eventi in Piemonte di sabato 3 e domenica 4 giugno 2023.