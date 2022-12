Volley, S2m serie D: una bella vittoria sotto l’albero

2M VOLLEY VERCELLI – PAGLIANO e PASSARIN TO PLAY 3-1 (25/17 – 23/25 – 25/23 – 25/21)

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia, Bertinazzi (13), Borrini, Breda (L1), De Ambrogio (7),

Fenoglio (4), Ippolito (3), Lupo (11), Mastronardi (10), Ogliaro (5), Saino (L2), Trasente,

Vattimo (7), Vercellone

ALL: Gherardi, Vigliani

Nell’ultima partita del girone d’andata la S2M ritorna alla vittoria. Opposte alla formazione torinese del Pagliano e Passerin To Volley, Bertinazzi e compagne hanno conquistato i tre punti in palio.

Opposte alle penultime della classifica, le picchiolane non hanno giocato bene come in altre occasioni, ma hanno offerto una prestazione sottotono, che per fortuna ha comunque prodotto una vittoria da tre punti.

All’inizio dell’incontro Gherardi e Vigliani schierano, Vattimo in palleggio, De Ambrogio opposta, Bertinazzi e Fenoglio centrale con Mastronardi e Laura Lupo in posto 4, con Breda e Saino liberi in alternanza alla ricezione/difesa. In questo set Mastronardi e compagne partono bene e pur con qualche sbandamento nel corso del parziale, lo conquistano per 25/17. Di tutt’altro tenore è invece la seconda frazione, dove le vercellesi non riescono a buttare a terra la palla, permettendo alle torinesi di difendere tantissimi palloni contrattaccando meglio e più efficacemente, tanto da riportare l’incontro in parità conquistando il set per 25/20.

Frastornate dal 1-1, Saino e compagne, nella terza frazione, vanno sotto da subito arrivando a subire uno svantaggio che arriva a cinque punti. Il time out chiesto dalla panchina bicciolana, riesce a dare una scossa alle bianconere che nel finale raggiugono le avversarie sino al 22/22.

A questo punto, la S2M schiaccia sull’acceleratore e con grinta, riesce a vincere la frazione al fotofinish per 25/23.

Secondo posto in classifica

Nell’ultimo set Ogliaro e compagne raggiungono un vantaggio di cinque punti (16/10), ma poi nel finale, errori banali e distrazioni palesi, permettono alle ospiti di arrivare a meno uno.

Ma per fortuna le torinesi sbagliando due palloni che associati agli attacchi punto bicciolani, permettono non senza patemi, alla S2M di portare a casa la frazione per 25/21 e la gara per 3-1.

Bene i centrali Bertinazzi e Ogliaro sia con percentuali in attacco superiori al 50%, sia per un saldo di positività vicina al 100%.

Con questa partita vinta, che sancisce la fine del girone di andata del campionato, la S2M consolida il secondo posto della classifica. Ora il torneo si ferma per circa un mese e mezzo prima della ripresa del campionato previsto il 4 febbraio, con la prima gara del girone di ritorno, che vedrà la S2M impegnata alla Bertinetti alle ore 18.00 con il Pinerolo. Nel mentre il 14 ed il 21 gennaio ritornerà la Coppa Piemonte con le ultime due giornate.

Una sosta così lunga permetterà di poter recuperare le atlete infortunate per il rush finale.

Per contro tutti gli equilibri sin ora ottenuti, potrebbero essere ribaltati.