Interregionali di pattinaggio: lo Skating è una meraviglia!

La specialità dei Gruppi show nel pattinaggio artistico regala sempre grande spettacolo e meravigliose emozioni. Lo Skating Vercelli agli Interregionali AICS (Piemonte e Lombardia) di Alba è fatto una prova veramente spettacolare. La società vercellese era presente con due quartetti: Energy e Anima.

Quello ribattezzato "Energy "nella categoria Ragazzi promo che ha ottenuto una preziosa doppia medaglia d’oro conquistando il Titolo Inter regionale e quello Regionale. Le atlete: Anita Berveglieri, Arianna Demaria, Giorgia Fattore e Mariachiara Pozzato hanno eseguito il loro programma di gara intitolato “Corvi” senza sbavature, pattinando con grinta e precisione convincendo la giuria che le premia con ottimi punteggi.

Il Quartetto "A.N.I.M.A." nella categoria Master promo ha conquistato la medaglia di bronzo della classifica Inter regionale e la medaglia d’argento Regionale. Le atlete: Alessia Chiodo, Nausicaa Cortopassi, Martina Giolo e Ilaria Zarbo hanno trasportato il pubblico in un’atmosfera di gioia e libertà interpretando il loro programma di gara: “Farfalle” un po' emozionate per la partecipazione ad una competizione di tale levatura.

La presidentessa Marinella Gibin commenta: "Grande la soddisfazione per queste fantastiche atlete e i loro tecnici. Le atlete si sono avvicinate a questa nuova specialità solamente ad ottobre scorso, ma la loro determinazione e passione ha permesso di svolgere un ottimo lavoro durante gli allenamenti che le ha rese già competitive dopo pochi mesi. Il lavoro continua per preparare la gara più importante per questa stagione agonistica: prossimo appuntamento per i due quartetti al Campionato Nazionale MSP che si svolgerà a fine giugno nella splendida cornice di Rimini. Avanti tutta con nuovi obiettivi e tanta grinta nel presentare al meglio i programmi di gara arricchiti nel corso degli allenamenti".

Ecco la galleria dell'evento con protagoniste le pattinatrici dello Skating