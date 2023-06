Chicca Isola campionessa d'Italia con l'Aeronautica

La quarta giornata dei Campionati Italiani di scherma a La Spezia, la seconda dedicata alla spada, porta una pioggia di medaglie preziose al Piemonte. Tre le atlete locali che si laureano campionesse d’Italia a squadre nella gara femminile, ma il risultato da copertina è sicuramente per l’Accademia Scherma Marchesa Torino, argento nella gara di spada maschile, prima tra le società civili in gara.

Il quartetto composto da Giulio Gaetani, Luca Diliberto, Flavio Giannotte e Marco Paganelli si arrende soltanto in finale, sconfitto 45-33 dalle Fiamme Oro di un altro torinese, Simone Mencarelli della Ginnastica Victoria, già bronzo individuale il giorno prima, dopo aver saltato gli ottavi in virtù del secondo posto dopo la fase a gironi e aver battuto la Sala Scherma Società del Giardino ai quarti per 45-34 e l’Esercito in semifinale per 44-34. Terzo posto con l’Esercito per un altro atleta che si allena alla Marchesa, Giacomo Paolini.

Isola sul tetto d'Italia

Nella gara femminile, vittoria dell’Aeronautica Militare con una squadra piemontese per tre quarti. Il quartetto composto dalla vercellese Federica Isola e dalle torinesi Alessandra Bozza e Gaia Caforio (Ginnastica Victoria la prima, Marchesa la seconda) si impone per una sola stoccata, 25-24, nella finale contro le Fiamme Oro di un’altra torinese, Alice Clerici (Marchesa anche lei), dopo aver superato per 43-29 la Cesare Pompilio Genova in semifinale e l’Accademia Marchesa Torino (Chiara De Piccoli, Margherita Martini, Vera Perini e Sabrina Piatti, ottave alla fine) per 45-31 ai quarti.