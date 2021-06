Arianna Demaria "d'argento" al Trofeo Nazionale Uips Piemonte

Vercelli, terra di innumerevoli talenti sportivi, in tanti sport magari poveri di soddisfazioni economiche, ma grandi nei risultati morali, culturali, sociali.

E’ il caso del pattinaggio artistico a rotelle, una disciplina certo faticosa ed impegnativa, ma che riesce ad entusiasmare ed a coinvolgere i suoi protagonisti, una prerogativa questa che merita di essere conosciuta a dovere, come merita di essere conosciuta una valida rappresentante di questo bellissimo sport, Arianna Demaria, classe 2010.

Arianna calzò il primo paio di pattini per gioco, un gioco che giorno dopo giorno allenamento dopo allenamento, si è trasformato in passione, tanto da portarla fin da bimba ad impegnarsi con sacrificio e costanza negli allenamenti quotidiani.

Questa valida atleta, ha conquistato un’ottima medaglia d’argento nella categoria F1B femminile, nella fase del Trofeo Nazionale Uisp Piemonte 2021, organizzata a Pozzolo Formigaro (Al) nel centro sportivo comunale.

Personalità matura e forte

La pattinatrice vercellese, nonostante il lungo periodo di stop agonistico per la pandemia, ha sfoggiato molta grinta e convinzione, fin dai prova pista, dimostrando la sua matura personalità.

L’ottima prestazione realizzata da questa fantastica pattinatrice, non ha stupito i tecnici che quotidianamente la seguono, la voglia di lavorare sodo e il tanto impegno dimostrati negli allenamenti non potevano portarla che a questi risultati…una trasferta e una gara da ricordare, per Arianna che ha contribuito a rappresentare in maniera egregia sia la sua Società che la Città di Vercelli.