Liceo Scientifico Avogadro: open day e nuovo corso Europeo

Nelle foto gli allievi del Liceo Avogadro protagonisti all’Erasmus in Irlanda e gli ex allievi della scuola di corso Palestro che presentano agli attuali alunni i corsi dell’Accademia della Marina Militare.

Il liceo scientifico “Amedeo Avogadro di Vercelli, reduce dal successo dell’open day dello scorso dicembre, apre nuovamente le porte agli studenti delle medie inferiori e alle loro famiglie sabato 14 gennaio 2023. L’accesso all’Istituto di corso Palestro 29 sarà consentito su prenotazione dal sito tramite Qrcode alle ore 9, 10,30 e 12.

Ad accogliere le neo matricole, la dirigente Paoletta Picco, docenti e studenti che forniranno spiegazioni, risolveranno eventuali dubbi, esaudiranno curiosità o richieste, presenteranno le attività didattiche e quelle di laboratorio. Nulla vieta a chi ha già fatto visita al Liceo lo scorso dicembre di poter nuovamente presentarsi per un nuovo tour. Lo si potrà fare tuttavia avendo cura di riprenotarsi.

Corso di studi attuale

Scegliere il liceo Scientifico oggi significa intraprendere un corso di studi attuale perché insegna a comprendere la complessità del nostro tempo, sviluppa il pensiero critico, avvia a un metodo di studio dialettico attraverso l'indagine scientifica e l'esperienza diretta laboratoriale dei fenomeni, prepara a una scelta universitaria varia e consapevole.

Le dotazioni

L’Istituto è dotato di classi attrezzate tutte con lavagne multimediali (LIM). La biblioteca, tre spaziose aule di disegno, due palestre e spazi esterni attrezzati completano l’offerta. Ugualmente attrezzati i laboratori di chimica, microscopia, fisica, scienze, informatica, linguistica, grafica CAD. La struttura si compone di un edificio principale e di un edificio più piccolo (il Lavatoio, dal nome della sua originale utilizzazione) ma a far tempo dal prossimo settembre conterà anche un nuovo padiglione, a un solo piano, che accoglierà la biblioteca, aule spaziose per l’attività didattica e altri servizi.

Il nuovo "quadriennale" Europeo

In merito agli indirizzi attivati, accanto al Liceo Scientifico tradizionale (con insegnamento del Latino e potenziamento a scelta linguistico o biomedico), al Liceo Scientifico delle Scienze Applicate (con una sezione specifica di potenziamento biologico) e al Liceo Scientifico Sportivo (convenzionato con Enti pubblici e privati per percorsi specifici extracurricolari), dall’anno 2022-23 è attivo sull’indirizzo Scienze Applicate anche il corso di Liceo Scientifico Quadriennale, più conosciuto come “liceo europeo”. Quest’ultimo, che vede la dotazione a studenti e docenti di ausili informatici all’avanguardia, vede anche l’applicazione di una didattica innovativa con attività laboratoriali di alto livello, lavori individuali on line in piattaforma, potenziamento delle STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), approfondimento dell’Informatica attraverso la robotica educativa, uscite didattiche mirate (a musei, gallerie, centri scientifici, aziende farmaceutiche, centri di ricerca…) e didattica CLIL (in Inglese) su di una disciplina a partire dal primo anno.

Robotica premiata a livello internazionale

Tanti i progetti qualificanti e di eccellenza che connotano da anni l’attività del Liceo scientifico “Avogadro”: dalla robotica sempre premiata da riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, alla cittadinanza attiva, all’accoglienza con sportelli didattici di recupero e di sostegno psicologico. Nel triennio, poi, è attivata dall’anno scolastico 2020-21 la curvatura nazionale di potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura Biomedica” che consente a chi si iscrive in terza (indipendente dall’indirizzo frequentato), attraverso il potenziamento di 50 ore annue, di diplomarsi con la dicitura Liceo Scientifico- a curvatura biomedica. Un ottimo assist per chi voglia superare brillantemente i test universitari per immatricolarsi a Medicina.