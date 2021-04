Rione Concordia: si sgombera l’area ex diamante

In margine alla visita che il sindaco Andrea Corsaro con il suo vice Massimo Simion hanno effettuato al rione Concordia insieme al presidente Atc Piemonte Nord Marco Marchioni, di cui daremo conto più tardi con video e dettagli, c’è stata anche l’ispezione nell’area del campo sportivo, dietro i caseggiati e a ridosso della roggia. Un “diamante” per il baseball, un tempo usato per allenare i ragazzi ma oggi abbandonato e sul quale si trovano oltre a rifiuti vari, anche alcuni camper, prefabbricati e una struttura, tutte presenze abusive. (Sul numero di Notizia Oggi Vercelli del 19 aprile un servizio completo)

“Intervento al più presto possibile”

“Girando per il quartiere – dice il vice sindaco Massimo Simion – ho visto questo scempio e mi sono subito interessato per fare pulizia”. In particolare della rimozione dei veicoli si sta occupando il Comando della Polizia Locale e verranno rimossi a breve, per spazzatura e strutture abusive ci vorrà forse un po’ più di tempo, ma la procedura è stata avviata e il Comune ha dato un segnale apprezzabile di attenzione.

Gallery

Un macabro reperto

In mezzo all’erba anche un reperto molto strano, un narghilè, almeno una buona parte, di quelli usati anche per fumare droghe, con una base macabra, la morte circondata da teschi… Qui tempo fa i residenti della zona denunciavano anche feste e grigliate varie sempre nelle strutture abusive, ma forse si faceva anche dell’altro.