Le opposizioni su Viale Garibaldi: "La Giunta modifica la città come se fosse il loro giardino privato"

Nella foto uno dei rendering circolati sul possibile aspetto di Viale Garibaldi dopo i lavori.

Una nota polemica da parte dei gruppi consiliari del Partito Democratico, SiAmo Vercelli, Voltiamo Pagina e Gruppo Misto. Tutti insoddisfatti da quanto è stato esposto, lunedì 22 maggio 2023 in sede di Commissione Consiliare, in merito al progetto che rivoluzionerà la "vasca" storica della città dopo un cantiere che inevitabilmente porterà disagi alla viabilità e ai residenti nella zona.

"Dopo anni di annunci, ragionamenti in separate stanze e chiusura al confronto, ieri il Sindaco ha dovuto presentarsi in Commissione a esporre a consiglieri comunali e cittadini (presenti in gran numero) il progetto di riqualificazione di Viale Garibaldi.

Lo ha fatto solo a seguito della richiesta della minoranza, accolta dal Presidente di commissione, dopo tre anni in cui l’Amministrazione non ha mai pensato per alcun motivo di aprire un dialogo pubblico sul tema. Lo si è fatto solo a compartimenti stagni, con pochi selezionati interlocutori, nonostante stiamo parlando di un progetto che cambierà il volto della città.

Ed è proprio la portata del cambiamento che genera automaticamente dubbi, timori, riflessioni e proposte, che qualunque buona Amministrazione dovrebbe intercettare, per quantomeno spiegare in maniera dettagliata le scelte e le motivazioni, così come per cogliere le perplessità e gli spunti che potrebbero migliorare il progetto.