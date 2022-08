Italia Sovrana e Popolare sarà presenti sulle schede elettorali: "Grazie ai vercellesi che hanno firmato"

Grazie al sostegno di tutti i vercellesi che hanno firmato per le liste di Italia Sovrana e Popolare, saremo presenti sulle schede elettorali di tutta Italia.

La formazione, che unisce tre partiti e quindici associazioni, si prefigge “di tornare ad applicare la Costituzione del 1948 (piena occupazione, uguaglianza sostanziale, economia mista, pace), obiettivo raggiungibile solo recedendo da organismi sovranazionali incompatibili con essa, quali l’Unione Europea e la Nato.

“Sempre in linea coi principi costituzionali, ISP individua tra le priorità il rafforzamento della sanità pubblica e l’eliminazione di tutte le restrizioni covid, le quali hanno determinato gravissime fratture sociali e comportato conseguenze economiche insostenibili”.

Nei collegi uninominali di Vercelli per la Camera dei deputati “Italia Sovrana e Popolare” candida Andrea Raviciotti.

Manca un mese al prossimo obiettivo. Sarà un periodo denso di incontri che ci vedranno presenti con eventi ed iniziative ogni fine settimana.

Ecco le liste per Camera e Senato

Piemonte 1 Camera

Proporzionale 01: Marco Rizzo, Daniela Talarico, Claudio Messora, Daniela Laura Teodori

Proporzionale 02: Francesco Toscano, Domenica Follino, Paolo Borgognone, Elisa Bonda

Uninominali Camera

Domenica Follino, Daniela Talarico, Monica Amore, Vincenzo Valerio Donato, Vincenza Di Blasi

Piemonte 2 Camera

Proporzionale 01: Bianca Laura Granato, Mattia Bianchi, Maria Rosa Loriga, Claudio Messora

Proporzionale 02: Claudio Messora, Daniela Talarico, Roberto Di Prima, Anna Maria Ottaviano Ivoli

Uninominali Camera

Patrizia Mileto, Mattia Bianchi, Andrea Raviciotti, Gerarda Monaco, Federico Musso

Senato

Proporzionale 01: Simona Mangiante, Diego Silvio Novo, Rossella Marra, Luciano Folco

Proporzionale 02: Canzio Giuseppe Visentin, Francesca Bucino, Renato Kovacic

Uninominali Senato

Diego Silvio Novo, Carlo Del Vecchio, Francesca Bucino, Fulvio Grimaldi, Sonia Grieco