Il Pd sul Palapiacco chiuso al pubblico: "Mai ascoltate le nostre segnalazioni di lavori mal eseguiti"

Nella foto il capogruppo del Pd in consiglio comunale Alberto Fragapane

Il Pala Piacco di via Donizzetti è al momento funzionante per le gare di volley e basket, ma chiuso al pubblico, in quanto le tribune non sono state sistemate a norma e potranno essere riutilizzate solo dopo la messa a norma. Sul caso ecco la posizione del Pd di Vercelli che con un comunicato del capogruppo consiglio comunale Alberto Fragapane attacca duramente l'amministrazione comunale.

"Sono anni che il Partito Democratico denuncia in consiglio comunale problematiche legate ai lavori di ristrutturazione del PalaPiacco, palazzetto su cui l’Amministrazione Corsaro ha investito milioni di euro in questi anni, per poi comunicare in questi giorni che l’impianto resterà chiuso al pubblico in quanto le tribune non hanno i requisiti tecnici per avere le autorizzazioni all’apertura.

Amministrazione che in questi anni, di fronte alle nostre segnalazioni, ha sempre risposto affermando che non ci fosse alcun problema, che si trattava di uno dei migliori impianti in Piemonte".