I Cinque Stelle: “la nuova Vercelli-Novara non può stare nel Recovery Plan, aggiustate quella esistente”

La più volte annunciata superstrada Vercelli-Novara potrebbe rimanere nel cassetto dei sogni.

Quantomeno non si potrà attingere al “tesoretto” del recovery plan, questo sostengono gli esponenti del Movimento Cinque Stelle Sean Sacco, Capogruppo regionale M5S Piemonte; Michelangelo Catricala, Capogruppo M5S Comune di Vercelli e Mario Iacopino, Capogruppo M5S Comune di Novara

L’ammissione di Cirio

“L’insieme delle opere infrastrutturali su cui, come sapete non c’è soldo sul Recovery, non c’è missione che paghi le strade per essere chiari” è quanto ha affermato il Presidente della Regione Piemonte Cirio, in Consiglio regionale, intervenendo sul dibattito relativo all’uso dei fondi del Recovery.