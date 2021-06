Carlo Riva Vercellotti entra in "Fratelli d'Italia"

Nuovo ingresso in "Fratelli d'Italia": Carlo Riva Vercellotti, volto storico di Forza Italia nel Vercellese.

Il passaggio

Il consigliere regionale di Forza Italia Carlo Riva Vercellotti, una delle storiche bandiere azzurre del nostro territorio, ha deciso di lasciare il partito di Berlusconi per unirsi a Fratelli d’Italia. L’adesione al partito di Giorgia Meloni sarà annunciata oggi alle ore 15 in una conferenza stampa in Consiglio Regionale. Il passaggio potrebbe essere uno dei primi effetti diretti in Piemonte del tentativo di Matteo Salvini di giungere ad un partito unico annettendo ciò che resta di Forza Italia. L’arrivo di Riva Vercellotti in FdI è destinato a cambiaregli equilibri nel centro destra vercellese e in prospettiva potrebbe avere ripercussioni dirette anche nella maggioranza che sostiene Andrea Corsaro. Forza Italia perde così anche la sua guida provinciale (Riva era il commissario del partito).