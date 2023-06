Cantieri di Lavoro over 58: 13 disoccupati inseriti a Vercelli

Tredici over 58 stanno lavorando in vari settori del Comune grazie a una misura della Regione Piemonte che ha visto Vercelli tra i comuni virtuosi che hanno saputo cogliere l’opportunità offerta dall’Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte.

I 3 progetti comunali “Lavori di manutenzione in edifici e strutture dell’ente e sulla rete viaria cittadina”, “Missione decoro urbano” e “Caronte 2” sono tra i 90 ammessi al bando “Cantieri di lavoro over 58”, pubblicato nei mesi scorsi.

"Ci siamo spesi per questo risultato"

“L’Amministrazione si è adoperata molto per ottenere questo risultato, con grande impegno e lavoro degli uffici competenti, che hanno partecipato al bando e redatto gli atti ottenendo l’approvazione di tre progettualità - spiega Ombretta Olivetti, assessore al Personale – l’amministrazione del Sindaco Andrea Corsaro è molto sensibile alle politiche che favoriscono l’occupazione, i Cantieri over 58 sono una modalità di inserimento lavorativo che supporta i soggetti disoccupati, che si avvicinano all’età pensionabile e non riescono ad inserirsi in maniera autonoma nel mondo del lavoro”.

I settori dove sono impegnati

I cantieri di lavoro sono partiti il 1° marzo 2023, per 13 lavoratori impegnati in attività a supporto di quattro settori comunali: “Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche”, “Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale”, “Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni” e “Politiche Sociali”.