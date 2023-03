Caffetteria ex 18: il Pd interroga sullo stato di degrado

Nelle foto due dettagli dello stato del locale oggi.

Per qualche tempo i locali dell'ex 18 nella zona vecchio ospedale erano stati attrattivi con l'apertura di una caffetteria, che poi dopo alcune vicissitudini e cambio di gestione è rimasto un locale vuoto, abbandonato e, a quanto pare, ora comincia a degradarsi. Così il gruppo consiliare del Pd ha pensato di mettere nero su bianco la cosa con un'interrogazione al sindaco e all'amministrazione comunale per sapere se si vuole fare qualcosa per il ripristino.

Affidato in convenzione nel 2018

"Nell’ormai lontano 2018 - si legge nel documento - l’Amministrazione Comunale nel riqualificare le vecchie camere mortuarie di Vercelli provvedeva tramite una convenzione della durata di sei anni a concedere l’uso dell’immobile di viale Garibaldi ad un’associazione temporanea d’impresa per trasformare i locali in caffetteria e ristorante e a gestire parte dei locali a sede di eventi espositivi e mostre ed a sostenere alcune spese per il trasferimento dell’Atl Vercelli Valsesia, l’agenzia che si occupa della promozione turistica del territorio".

Locali vuoti e in stato di degrado

Si osserva poi che "Ad oggi a seguito di abbandono del gestore dei locali destinati a caffetteria e ristorante gli stessi versano in uno stato di degrado e incuria L’abbandono di edifici con funzioni commerciali è un segnale di crisi con gravi ripercussioni nel tessuto sociale ed economico di una comunità".

Gli scriventi lamentano risposte insoddisfacenti nel consiglio comunale di febbraio 2023: "in merito ad una energica azione amministrativa finalizzata sia alla verifica dei danni e di eventuali responsabilità di terzi sia al ripristino delle strutture danneggiate (murarie e impiantistiche) nonché alle tempistiche all’attivazione di una nuova gara di affidamento dei locali".

Chiedono quindi quali azioni ha intrapreso l'amministrazione su questo spinoso problema.