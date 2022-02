Alfonso Giorgio entra nel gruppo consigliare del Partito Democratico

Novità politiche

Dopo un percorso avviato nel 2019, il consigliere comunale entra oggi a fare parte del PD.

«Dopo un percorso avviato nel 2019 con la Lista Civica Vercelli per Maura Forte, è giunto il momento per il consigliere comunale Alfonso Giorgio di confluire al gruppo consigliare del partito Democratico. Mi fa piacere che dopo un percorso di condivisione di valori, di azioni, di esperienze, si sia giunti alla decisione che porterà ad un ulteriore potenziamento dell’attività del gruppo. Un gruppo consigliare più ricco e più compatto pronto ad affrontare con la giusta determinazione le attività di consiglio agendo sempre per il bene della nostra Città». Queste sono le parole pronunciate da Maura Forte durante l'annuncio al Gruppo Consiliare del Partito Democratico del passaggio al PD del Consigliere Comunale Alfonso Giorgio, eletto nelle file della lista civica "Vercelli per Maura Forte".

Il benvenuto del capogruppo

«Si tratta di un passaggio importante - commenta il capogruppo Alberto Fragapane - che arricchisce il nostro gruppo di una persona valida, seria e preparata, che ha sostenuto in prima fila Maura Forte alle scorse elezioni e che ora confluisce direttamente nel Partito Democratico, dandoci il suo apporto politico e umano».

Le parole del consigliere entrato nel gruppo PD

«Per me è un piacere - afferma Alfonso Giorgio - poter completare così il percorso avviato dopo le elezioni, in coerenza con le scelte che ho intrapreso in questi anni a sostegno di Maura Forte e a fianco del Partito Democratico. Un grazie a tutti gli amici della lista civica, con cui ovviamente sono disponibile a proseguire il dialogo per poter portare avanti le loro istanze e proposte».

Soddisfazioni anche da parte del neosegretario cittadino Patrizia Iorio Marco che vede potenziato il gruppo consigliare del Partito Democratico.