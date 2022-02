Meteo Vercelli: torna la neve, ma solo per poco

Previsioni

Inizio di settimana nevoso, mentre da mercoledì si alterneranno sole e nubi.

Meteo Vercelli: torna la neve. Oggi cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge pomeridiane in trasformazione a neve dalla sera, sono previsti 5mm di pioggia e 2cm di neve nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 850m. Allerte meteo previste: neve. Una perturbazione atlantica interesserà tutto il Nord Ovest dell'Italia. Molte nubi e precipitazioni in estensione a tutti i settori, più intense tra Liguria e basso Piemonte. Neve fino a quote collinari, a tratti anche in pianura tra cuneese, langhe, alessandrino e astigiano. Clima più freddo.

Il resto della settimana

Martedì: la perturbazione si sposta verso Est. Tra notte e mattina ancora molte nubi ovunque con residue precipitazioni, nevose sino a quote collinari e a tratti anche in pianura. A Vercelli nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1610m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: neve.

Mercoledì: a Vercelli cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -4°C, lo zero termico si attesterà a 1575m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Giovedì: l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. A Vercelli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 3221m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Venerdì: a Vercelli tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3242m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato: a Vercelli nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli parzialmente nuvolosi al pomeriggio. tornano le nubi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2597m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica: a Vercelli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2108m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

