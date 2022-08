25 settembre: Unione Popolare con De Magistris

"Unione Popolare ce l’ha fatta. Contro ogni previsione, sarà sulle schede elettorali in tutto il Paese. E ora partiamo in vantaggio - si legge in una nota stampa - Perché abbiamo dovuto raccogliere 60 mila firme in dieci giorni a cavallo di ferragosto, mentre tutti i partiti o gli accrocchi elettorali che sono già presenti in parlamento hanno dovuto raccogliere una sola firma: quella del loro capo. Partiamo in vantaggio. Perché abbiamo già fatto migliaia di banchetti in tutta Italia, sotto il sole, nelle spiagge, nelle piazze, mentre i privilegiati della politica del sistema hanno fatto banchetti nelle segrete stanze con aria condizionata per accapigliarsi fino all’ultimo momento per una candidatura blindata, litigare, giocare al tiro al piccione tra loro. Partiamo in vantaggio. Perché siamo già mobilitati in tutta Italia, su un programma alternativo, radicale, rivoluzionario, chiaro e pulito, mentre le coalizioni elettorali fini a se stesse non hanno un programma per il Paese, non hanno un'idea comune per il paese, ma sono solo uno stratagemma costellato di contraddizioni, un contratto tra ceto politico per portare a casa una poltrona in Parlamento per i capi di partito o i capi corrente".

Ecco le liste per Camera e Senato

I candidati del collegio plurinominale PIEMONTE P01 della circoscrizione PIEMONTE 2 per la camera dei deputati:

ARCANGELI MASSIMO

ROBBIANO LAURA GIOVANNA

TAMISO ANDREA

LAMANNA CINZIA

candidati supplenti:

GRISOGLIO DAVIDE

PERINI CADIGIA ESTER

BROVELLI FABIO

AMEGLIO LORENZA

candidati nei collegi uninominali:

collegio PIEMONTE U02

CHERUBIN DANIELE

collegio uninominale PIEMONTE U03

LAMANNA CINZIA

Candidati al Senato per il collegio plurinominale PIEMONTE P02:

BELLOMO LUCIETTA

BARACCO MICHELE

ANZIVINO ANNALISA

CESARONI CLAUDIO

Candidati supplenti

OGGERINO DANIELA

PELLEGRINELLI GIORGIO

VITTONE GIACOMO

Candidati collegio uninominale:

PIEMONTE U03 : ARATI GABRIELE

PIEMONTE U04 : BURI MANRICA

PIEMONTE U05 : BARACCO MICHELE