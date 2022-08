25 settembre: in corsa i vercellesi Finocchi, Pozzolo e Prencipe

Sul listino proporzionale della Camera, capitanato da Luigi Marattin di Italia Viva, ci saranno anche anche i vercellesi Francesca Tini Brunozzi e Fabrizio Finocchi, alle elezioni politiche del 25 settembre.

Fabrizio Finocchi lascia la "Fortezza Bastiani" per dare il suo piccolo contributo alla politica

"Il questa cartolina dalla Fortezza Bastiani desidero salutare i mie tre lettori prima dell’inizio della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento. Tornerò a scrivere le mie Lettere dalla Fortezza Bastiani (a Dio e al direttore piacendo) lunedì 3 ottobre. Ho iniziato a scrivere per Notizia Oggi nel lontano 2010, dopo aver deciso di prendermi una lunga pausa dalla politica. Daniele Gandolfi mi diede fiducia e scelsi come titolo della mia rubrica il richiamo al romanzo di Dino Buzzati, perché in quel momento non mi riconoscevo più in nessuno degli schieramenti politici in campo. Mi sentivo come il Tenente Drogo: isolato in una Fortezza ad aspettare i Tartari che non arrivano mai. Dopo più di dieci anni sembra essere giunto il momento di lasciare per qualche tempo la Fortezza per vedere se sono ancora capace di dialogare con le persone. Un partito politico ha richiesto la mia presenza nelle liste dei candidati alla Camera dei Deputati e ho accettato, pur sapendo che si tratterà di una semplice testimonianza. Sono elezioni importanti e ho ritenuto di poter dare un piccolo contributo. La passione politica non muore mai. Nessuno scandalo. I giornalisti che hanno varcato il confine della politica e sono tornati nelle redazioni sono numerosi. Senza pensare ai casi illustri del passato nella legislatura appena conclusa erano più di quaranta i cronisti tra Camera e Senato. Il problema non è candidarsi - ogni cittadino ha idee politiche e non esiste la neutralità - ma mantenere l’obiettività quando si scrive, per rispetto dei propri lettori. In ogni caso non preoccupatevi, se i sondaggi che circolano sono veri tra un mese sarò nuovamente con voi".

In Fratelli d’Italia si registra la competizione per la candidatura tra Emanuele Pozzolo e Carlo Riva Vercellotti. Ma il primo sarebbe favorito perché, se Riva fosse eletto, al suo posto in Consiglio Regionale subentrerebbe Michela Rosetta. In Forza Italia si paventa l’arrivo di un capolista del proporzionale paracadutato da Roma in cerca di elezione.

Tra i candidati di Forza Italia c’è Antonio Prencipe, candidato nell’uninominale alla Camera nella circoscrizione Piemonte 2, collegio 1.