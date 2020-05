Take-away: gli orari dal 4 maggio

Lunedì 4 maggio ristoranti, pizzerie e tutti gli esercizi attrezzati per farlo potranno riaprire per il solo servizio di asporto, ovviamente con gli accessi contingentati e le norme di sicurezza. Lo aveva infine stabilito la Regione Piemonte dopo che, in un primo tempo, si pensava invece di tenerli chiusi (Leggi: Cirio cede ai Sindaci: meno restrizioni dal 4 maggio) e anche il rappresentanti di Fipe Vercelli, giovedì 30 aprile, in occasione del sit-in davanti alla Prefettura, avevano chiesto la massima flessibilità di orario per questo tipo di attività. (Leggi: Fipe e Ascom dal Prefetto: “Il governo ci aiuti a ripartire”.

Ora la Regione Piemonte puntualizza su questo punto.

Aperti dalle 6 alle 21

“Rispetto a quanto anticipato ieri in merito all’attività di ristorazione da asporto (che in Piemonte sarà consentita da lunedì 4 maggio, mentre nel comune di Torino a partire da sabato 9 maggio) l’ordinanza regionale emanata oggi definisce che l’orario in cui sarà possibile fornire il servizio va dalle 6 alle 21, fatta salva la possibilità dei sindaci di stabilire orari più restrittivi”.

