Saldi 2023: da giovedì 5 gennaio affari in vista

Una data che è ormai un classico: il 5 gennaio, per il via alla stagione degli sconti.

Otto settimane di affari

Anche per il Piemonte, e dunque pure a Vercelli sarà l'inizio di otto settimane di saldi. Non è un mistero che i consumatori più accorti aspettano quest'occasione per rifarsi il guardaroba o per acquisti magari a lungo rimandati.

Per i commercianti è un periodo utile per ripulire il magazzino e di fidelizzare la clientela, i profitti sono molto bassi se non assenti, ma meglio vendere che rimanere con prodotti già quasi superati.

Le norme da rispettare

I negozi che effettuano i saldi, devono esporre copia dell’informativa per i consumatori con le principali regole osservate per i saldi di fine stagione. La principale è che lo sconto o ribasso proposto dovrà essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che va riportato anch'esso.