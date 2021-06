Ripreso il lavoro da Brendolan, ma lo sciopero resta dietro l'angolo

Le richieste sindacali

I lavoratori lamentano da tempo inquadramenti di livello non corretti, contratti part time anche se in realtà operano full time, anzianità di servizio non rispettata (incide su scatti di anzianità e permessi retribuiti), premio di risultato, ticket restaurant, come concesso dalla ditta ai lavoratori di Verona, e altre rivendicazioni.