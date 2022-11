Opportunità per l’innovazione nelle imprese con il Consorzio Univer e il Polo Clever

Il Consorzio Univer, Gestore del Polo di innovazione regionale Clever, incontra i propri aderenti e le aziende del territorio per parlare di opportunità e innovazione.

L’appuntamento è per il 6 dicembre a Vercelli, presso la Sala convegni di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, con una prima parte dedicata agli aderenti al Polo, seguita da una sessione aperta al pubblico. Sarà possibile seguire l’evento anche da remoto.

Alle ore 14.30 si svolgerà l’Assemblea del Polo di fine anno, mentre alle ore 15 seguirà un incontro di animazione, informazione e networking, aperto a tutte le imprese. Abbiamo il piacere di approfondire le tematiche dell'Ecosistema NODES che intercettano gli ambiti del Polo, direttamente con i referenti del mondo della ricerca coinvolti.

Si parlerà di mobilità elettrica

Si parlerà ad esempio di mobilità elettrica e di generazione di idrogeno da fonti verdi e rinnovabili, di tecnologie green ed economia circolare per l’industria, di Transizione Ecologica e di uso sostenibile delle risorse, come energia e acqua, dello sviluppo di filiere sostenibili.

A conclusione del pomeriggio, saranno presentati i prossimi appuntamenti del Polo e le opportunità per le imprese in vista dei prossimi bandi. Il Consorzio Univer e il Polo Clever sono disponibili ad accompagnare le imprese nei loro percorsi di innovazione, partendo dalle tematiche di interesse e dalle idee progettuali.

Per partecipare all’incontro pubblico, contattare il Consorzio Univer allo 0161 600 231, scrivere a bassano@consorziouniver.it o registrarsi direttamente su

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-assemblea-degli-aderenti-clever-time-470929341337