Offerte lavoro: nuovi profili ricercati a Vercelli e dintorni

38239 - OPERAIO/A ADDETTO/A ALLE MACCHINE IN PRODUZIONE ALIMENTARE

Mansioni: preparare e mantenere le postazioni di lavoro secondo quanto definito dal regolamento interno; preparare e registrare le materie prime secondo le ricette assegnate, rispettando i piani di lavoro; addetto/a alle macchine

Requisiti: si richiede capacità organizzativa, riconoscimento delle priorità e gestione dello stress; adattabilità al lavoro su turni e capacità di lavorare in team. Richiesta conoscenza base pacchetto office e utilizzo posta elettronica Gmail; preferibile pregressa esperienza nella mansione; patente B e mezzo proprio

Sede di lavoro: Tricerro (VC)

Modalità di inserimento: inziale contratto a tempo determinato 1 mese con possibilità di proroghe con finalità assuntiva; orario di lavoro full-time su turni (6-14 o 14-22)

Modalità di Lavoro: LAVORO A TURNI

Patenti richieste: B

Per candidature a mezzo Spid o Cie cliccare QUI

Modalità di candidatura alternativa: Se non si è in possesso di SPID, inviare CV alla mail: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto il codice “38239”.

La selezione è rivolta a candidati di entrambi i sessi (art 27 d.lgs n. 198/06).

38801 - AIUTO CUOCO DI RISTORANTE

Mansioni: aiuto cuoco, pulizia della cucina.

Sede di lavoro: Vercelli

Modalità di inserimento: contratto da definirsi in sede di colloquio in base all'esperienza del candidato.

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Per candidature a mezzo Spid o Cie cliccare QUI

Modalità di candidatura alternativa:Se non si è in possesso di Spid, inviare curriculum alla mail candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it, indicando nell'oggetto il codice 38801

La selezione è rivolta a candidati di entrambi i sessi (art 27 d.lgs n. 198/06).

38800 - CAMERIERI DI RISTORANTE

Mansioni: servizio ai tavoli. Si richiede disponibilità negli orari serali

Sede di lavoro: Vercelli

Modalità di inserimento: contratto da definirsi in sede di colloquio in base all'esperienza del candidato

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

Per candidature a mezzo Spid o Cie cliccare QUI

Modalità di candidatura alternativa:Se non si è in possesso di Spid, inviare curriculum alla mail candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it, indicando nell'oggetto il codice 38800.

La selezione è rivolta a candidati di entrambi i sessi (art 27 d.lgs n. 198/06).

38798 - BARISTA

Mansioni: addetto/a al banco, servizio ai clienti. Si richiede disponibilità negli orari serali

Sede di lavoro: Vercelli

Modalità di inserimento: contratto da definirsi in sede di colloquio in base all'esperienza del candidato.

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Per candidature a mezzo Spid o Cie cliccare QUI

Modalità di candidatura alternativa:Se non si è in possesso di Spid, inviare curriculum alla mail candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it, indicando nell'oggetto il codice 38798.

La selezione è rivolta a candidati di entrambi i sessi (art 27 d.lgs n. 198/06).

37767 - IMPIEGATO COMMERCIALE/LOGISTICO

Mansioni: impiegato/a commerciale settore logistica; gestione scadenziario clienti e fornitori, organizzazione spedizioni dai fornitori esteri (UE e Italia), organizzazione spedizioni verso clienti in Italia/Esteri/UE; corrispondenza mail e telefonica con clienti e fornitori

Requisiti: possesso di diploma o laurea; preferibile pregressa esperienza nella mansione; conoscenza Pacchetto Office; patente B

Sede di lavoro: Santhià (VC)

Modalità di inserimento: contratto da definirsi in fase di colloquio in base all'esperienza del/la candidato/a.

Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì.

Competenze informatiche richieste: Software Conosciuti:Pacchetto Office

Per candidature a mezzo Spid o Cie cliccare QUI

Modalità di candidatura alternativa: Se non si è in possesso di SPID, inviare CV alla mail: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto il codice “37767”.

La selezione è rivolta a candidati di entrambi i sessi (art 27 d.lgs n. 198/06).

38421 - PARRUCCHIERA/E

Negozio di acconciature donna uomo presso centro commerciale

Mansioni: tutte le attività relative alla professione (colore, taglio, piega et..)

Requisiti: esperienza nella mansione.

Sede di lavoro: Vercelli

Modalità inserimento: contratto a tempo indeterminato come lavorante operaio/a qualificata/o con orario full time giornaliero da martedì al sabato.

Per candidature a mezzo Spid o Cie cliccare QUI

Modalità di candidatura alternativa: Per candidarsi se non si è in possesso di SPID, inviare CV alla email candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it, indicando nell'oggetto il codice 38421.

La selezione è rivolta a candidati di entrambi i sessi (art 27 d.lgs n. 198/06).

38688 - BARISTA-CAMERIERE TIROCINANTE

Mansioni: addetto/a banco caffetteria, preparazione aperitivi, servizio ai tavoli, pulizia dei locali.

Requisiti: disponibilità all'apprendimento e buona volontà, orientamento al cliente

Sede di lavoro: Vercelli

Modalità inserimento: tirocinio di 3/6 mesi con orario su turni (6-14; 14-21) con un giorno libero a settimana (si richiede disponibilità il sabato)

Per candidature a mezzo Spid o Cie cliccare QUI

Modalità di candidatura alternativa: Per candidarsi se non si è in possesso di SPID, inviare CV alla mail: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto il codice “38688”.

La selezione è rivolta a candidati di entrambi i sessi (art 27 d.lgs n. 198/06).

38670 - MECCANICO

Mansioni: tecnico meccanico-meccatronico per officina riparazione e manutenzione carrelli elevatori. Attività svolta presso l'officina in sede e presso aziende clienti.

Requisiti: diploma o qualifica ambito tecnico meccanico-elettromeccanico, esperienza anche minima nella mansione di riparatore di beni industriali (carrelli elevatori, macchine industriali, macchine movimento terra). Patente B automuniti.

Sede di lavoro: immediate vicinanze Vercelli.

Modalità inserimento: contratto iniziale a tempo determinato di prova per successiva trasformazione a tempo indeterminato. Orario full time dal lunedì al venerdì 8-12/14-18

Titolo di studio richiesto: TITOLO DI ISTR. SEC. SUPERIORE SENZA ACCESSO UNIV. (Requisito Obbligatorio)

Patenti richieste: B

Per candidature a mezzo Spid o Cie cliccare QUI

Modalità di candidatura alternativa:Per candidarsi se non si è in possesso di SPID, inviare CV alla mail: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto il codice “38670”.

La selezione è rivolta a candidati di entrambi i sessi (art 27 d.lgs n. 198/06).

8648 - DISEGNATORE CAD - TIROCINIO

Mansioni: disegnatore CAD per sviluppo disegni e progetti CAD; collaborazione per pratiche edilizie sotto la guida del Responsabile.

Requisiti: diploma tecnico, titolo geometra o disegnatore CAD. Indispensabile la conoscenza del programma CAD e del Pacchetto Office (Word, Excel); gradita conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Vercelli

Modalità di inserimento: tirocinio 6 mesi, part-time

Tipo di Contratto offerto: TIROCINIO

Modalità di Lavoro: PART TIME

Titolo di studio richiesto: DIPLOMA ISTR. SEC. SUPERIORE CON ACCESSO UNIV. (Requisito Obbligatorio).

Inglese: B1 B1 B1 Scritto Letto Parlato

Competenze informatiche richieste

Software Conosciuti: CAD, Word, Excel

Per candidature a mezzo Spid o Cie cliccare QUI

Modalità di candidatura alternativa: Se non si è in possesso di SPID, inviare CV alla mail: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto il codice “38648”.

La selezione è rivolta a candidati di entrambi i sessi (art 27 d.lgs n. 198/06).