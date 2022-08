Offerte lavoro: aggiornamento sulle richieste del mercato

La pausa ferragostana si fa ancora sentire nelle offerte di lavoro disponibili al centro per l'impiego, ecco le non molte novità che possono interessare chi è alla ricerca di occupazione.

Le offerte

30342 - ADDETTO ALLE PULIZIE DI CAMERE, LOCALI AGRITURISMO E CUCINA

Addetto alle pulizie di camere, locali agriturismo e cucina

Luogo di lavoro: Guardabosone

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Patenti richieste: B (Requisito Obbligatorio)

Per candidarsi cliccare QUI

TERMOIDRAULICO – RIF. 28006

Settore: azienda termoidraulica di Vercelli

Mansioni: attività di termoidraulica

Requisiti: esperienza nella mansione. Automuniti.

Modalità di inserimento: contratto a tempo indeterminato con orario full time giornaliero.

Per candidarsi inviare il proprio curriculum alla email candidature.cpi.vercelli@agenziapemontelavoro.it indicando il numero di riferimento annuncio 28006

OPERAIO ADDETTI MOLTAGGIO STRUTTURE METALLICHE- RIF. 30322

Mansioni: montaggio strutture metalliche, carpenteria leggera

Requisiti: esperienza anche minima nella mansione, manualità. Candidati automuniti.

Sede di lavoro: Trino Vercellese

Modalità di inserimento: contratto a tempo determinato di 12 mesi con orario full time giornaliero.

Per candidarsi inviare il cv a: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero di rif. 30322

ELETTRICISTI CIVILI- RIF. 29337

Mansioni: impiantistica elettrica civile presso cantieri esterni raggiungibili con auto aziendale.

Requisiti: esperienza in impianti elettrici civili almeno di qualche mese. Patente B automuniti.

Sede di lavoro: immediate vicinanze di Vercelli

Modalità di inserimento: contratto a tempo determinato iniziale di 1-2 mesi finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. Orario full time giornaliero.

Per candidarsi inviare il cv alla email: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando il numero di RIF.29337

CUOCO/A – RIF. 30261

Mansioni: cuoco/a da inserire all’interno di una cucina per la preparazione di pasti scolastici. La risorsa dovrà inoltre redigere ordini di acquisto delle materie prime, distribuzione dei pasti e pulizia del locale

Requisiti: pregressa esperienza nella mansione; capacità di organizzazione; patente B e automunito/a

Sede di lavoro: Stroppiana (VC)

Modalità di inserimento: contratto a tempo indeterminato part-time; da lunedì a venerdì a partire da metà settembre sino a fine giugno (con sospensione estiva).

Per candidarsi inviare il CV alla mail: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto il numero di riferimento “RIF. 30261 “