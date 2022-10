Fiera d'Autunno 2022: espositori da diverse regioni alla kermesse Fiva-Ascom

Nella foto una passata edizione della Fiera d'Autunno di Fiva-Ascom.

E' un appuntamento che i vercellesi non mancano mai di onorare. Torna domenica 9 ottobre 2022 la "Fiera Colori e Profumi d’Autunno”, kermesse proposta sempre con grande entusiasmo da Ascom, giunta alla sedicesima edizione come organizzazione Fiva-Ascom).

Sarà come da tradizione in viale Garibaldi e piazza Pajetta, con oltre 150 bancarelle presenti, dove saranno proposte un po' tutte le categorie merceologiche. Un'occasione per fare ottimi affari.

Fiera di quantità e qualità

“La giornata di domenica 9 ottobre dimostrerà - commenta il presidente del sindacato provinciale degli ambulanti, Fiva-Ascom, Alessandro Loqui - come nelle

precedenti edizioni, che la nostra associazione, insieme alla preziosa collaborazione del Comune di Vercelli, riesce ad organizzare una fiera imponente sì dal punto di vista numerico, degli operatori commerciali (senza essere il solito mercato), ma nello stesso tempo ricca di qualità e diversificazione nell’offerta commerciale”.

Un'offerta che i vercellesi hanno imparato ad apprezzare negli anni.

In vista affari per i vercellesi

“Possiamo considerarci soddisfatti per il lavoro svolto nelle precedenti edizioni e puntiamo a confermarci nella prossima edizione: – prosegue Federico Graglia,

funzionario Ascom - migliaia di persone potranno vedere gli espositori commerciali e fare acquisti con un ottimo rapporto qualità-prezzo”.

Ambulanti da diverse regioni

“Quest’anno - prosegue Graglia - abbiamo avuto l’adesione di operatori commerciali del Veneto, della Sardegna, della Calabria, dell’Umbria, della Liguria e della

Lombardia, a dimostrazione che ormai Vercelli è una meta ambita dal punto di vista commerciale”.

Dall'Ascom infine sottolineano: "Un grazie particolare alla Condotta di Slow Food Vercelli che con i suoi stand impreziosiscono la qualità dell'offerta commerciale dei nostri eventi".