Action apre a Vercelli un suo nuovo discount, il più grande in Italia

"Action" è una delle catene leader in Europa di discount non food.

Da domani, giovedì 10 giugno, a Vercelli sarà attivo il centro vendita più grande d'Italia con oltre 900 metri quadrati di superficie. Vi si potranno trovare, a prezzi da discount, un assortimento di 6.000 diversi prodotti suddivisi in 14 categorie: biancheria e articoli per la casa, articoli sportivi, cancelleria e decorazione, abbigliamento, giocattoli, prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona, articoli per il giardinaggio e il fai da te, prodotti multimedia, cibo e bevande e articoli per gli animali domestici. Il negozio sarà aperto tutti i giorni da lunedì a domenica, con orario continuato dalle 09.00 alle 20.00.

Il discount dà da lavorare a 20 persone e si trova Via Marcello Bertinetti

Dopo le prime tre aperture a Vanzaghello nell’Alto Milanese, Torino e Carmagnola l’insegna rafforza dunque la propria presenza in Piemonte. La catena ogni settimana oltre nove milioni di clienti negli otto paesi europei in cui è presente e il premio “Retailer of the Year” ottenuto negli anni in diverse categorie.

"Entusiasti di cominciare"

"Siamo entusiasti di iniziare ad accogliere i clienti a Vercelli e di mostrare loro ciò che siamo: 'piccoli prezzi, grandi sorrisi'. Già ora, dopo le prime tre aperture, possiamo vedere che il concetto di Action è ben accolto dai clienti italiani e ne siamo felici. Ogni settimana accogliamo sempre più clienti nei nostri negozi - naturalmente con misure di sicurezza accurate", dichiara Monique Groeneveld, General Manager Start-Up Countries, attualmente responsabile per l'Italia. "Aprire questo negozio è stato un eccellente lavoro di squadra. Vorrei ringraziare tutti i nostri dipendenti per il loro infinito entusiasmo, il loro spirito di squadra e la loro dedizione" continua Groeneveld.

A proposito di Action

Action è una catena di discount non food internazionale in rapida crescita con oltre 1.800 negozi tra Paesi Bassi, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Italia. I nostri negozi, centri di distribuzione e uffici offrono lavoro a più di 50.000 persone, di cui oltre 41.000 sono impiegati direttamente da Action. Nel 2019 il fatturato netto è stato di 5,1 miliardi di euro. Circa un terzo dei quasi 6.000 prodotti che Action offre nei suoi negozi fa parte dell’assortimento di base. Il resto dell’offerta è dinamico e cambia costantemente. Ogni settimana Action introduce più di 150 nuovi articoli nei suoi negozi. La gamma di prodotti è composta da 14 categorie: decorazione, fai da te, giocattoli e intrattenimento, cancelleria e hobby, multimedia, casa, giardino e outdoor, lavanderia e pulizia, cibo e bevande, cura personale, animali domestici, sport, abbigliamento e biancheria per la casa. Action offre sia grandi marchi che private label, così come prodotti a marchio del fornitore. Action è in grado di praticare prezzi estremamente bassi grazie a una politica di acquisti su larga scala, all’ottimizzazione della distribuzione e a una cultura di attenzione ai costi di tutta l'organizzazione. Action non fa concessioni sulla qualità, sulla sicurezza e sulle condizioni di produzione dei propri prodotti. La politica di approvvigionamento etico di Action assicura un approccio responsabile alla produzione da un punto di vista sia sociale che ambientale.

Il 22 aprile 2021 Action è entrata in Italia. I primi punti vendita si trovano a Vanzaghello, Torino, Carmagnola e Vercelli - il quinto aprirà entro fine giugno sempre in Piemonte per un totale di circa 140 dipendenti. Maggiori informazioni su www.action.com