Visit Vercelli: alla scoperta dei nostri tesori, primo evento il 14 maggio

Si intitola "Visit Vercelli" ed è un programma ricco di novità e di proposte interessanti.

Sono le nuove visite guidate organizzate dal Comune di Vercelli, Assessorato al Turismo, in collaborazione con DiscoveryAlto Piemonte per promuovere i tanti tesori di storia e arte lgeayo alla nostra città.

Il primo appuntamento

Si comincia il 14 maggio, domenica, alle 17, con un itinerario ispirato al Risorgimento, a completamento di una già ricca giornata di eventi culturali dedicati ai Savoia e alla musica risorgimentale in scena sabato 13 maggio a partire dalle 17. Due giorni, quindi, totalmente legati al Risorgimento, in una città che ha scritto pagine memorabili di quel periodo e che è ricordata per il suo importante contributo agli eventi del tempo, nonché per i suoi legami storici con Casa Savoia.

Luoghi suggestivi

Anche quest’anno le visite ruoteranno intorno a luoghi della città di particolare suggestione e nello stesso tempo ricchi di significati storici e culturali. I partecipanti potranno scoprire angoli, edifici, monumenti significativi e vicende talvolta sconosciute ai più. E’ il caso, per esempio, della visita del 20 maggio, che si intitola “Andar per monasteri” e porterà i visitatori in ambienti generalmente inaccessibili e caratterizzati da atmosfere davvero speciali.

Un’altra visita che non mancherà di affascinare sarà quella del 16 giugno, che si svolgerà di notte, alle 21, nella basilica e nel chiostro di S.Andrea.

E poi sarà tutto un lungo, travolgente walzer di emozioni con visite che andranno dalla passeggiata al levar del sole il 25 giugno, ai luoghi segreti del Teatro Civico il 3 settembre. Non mancherà la richiestissima, e amatissima, visita guidata teatralizzata condotta da guide / attori il 30 settembre e una inedita visita al Monumentale di Vercelli l’8 ottobre. Per finire poi, a grande richiesta, ancora un pomeriggio speciale alla Caserma Scalise. Quest’ultima proposta viene di nuovo inserita nella rassegna, perché l’anno scorso riscosse un enorme successo. In questa edizione, però, è fissata per il 4 novembre, in concomitanza con la Festa delle Forze Armate.

Si precisa che le visite dovranno essere prenotate all’indirizzo: eventi@comune.vercelli.it OGGETTO:

Il programma.Ciascuna visita potrà avere un massimo di 40 partecipanti.

Tutti i dettagli relativi alle singole visite verranno precisati sul sito del Comune di Vercelli e sui canali social.

14 maggio

"La scultura della memoria: la Vercelli risorgimentale"(ore17) punto di ritrovo giardini in Piazza S. Eusebio, di fronte al Duomo, vicino all'obelisco;

20 maggio

"Andar per monasteri femminili" (ore 17)

In questa occasione la visita si concluderà con una gradevole sorpresa

16 giugno

"Metti una sera al Sant'Andrea" (ore 21)

25 giugno

"Al levar del sole" (ore 7)

3 Settembre

"I luoghi segreti del Teatro Civico" (ore 17)

30 Settembre

visita teatralizzata "Senti le rane cantare" (ore 16).

8 ottobre

"La scultura della memoria: il Monumentale di Vercelli” (ore 15)

4 Novembre

(in occasione della Festa delle Forze Armate)

"Caserma Scalise e memorie militari" (ore 15:30)