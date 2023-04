Università del Piemonte Orientale: per tre anni co-organizzerà il festival di Poesia Civile

Nella foto la firma dell'accordo tra Università e associazione "Il ponte".

E' una collaborazione che va avanti praticamente da quanto esiste il "Festival di Poesia Civile" quella fra "Il Ponte", storica associazione culturale cittadina che ha dato vita al Festival, e l'Università del Piemonte Orientale. Ma da ieri, martedì 18 aprile 2023, e fino almeno all'edizione 2025 l'ateneo sarà partner a tutti gli effetti e co-organizzatore del Festival.

E' stato infatti sottoscritto, da parte del rettore Gian Carlo Avanzi e dal presidente dell'associazione Luigi Di Meglio, un accordo con il quale l’Università entra a pieno titolo nell’organizzazione scientifica e operativa della manifestazione come soggetto co-organizzatore.

Il ruolo dell'Università

L’Università, in particolare attraverso il Dipartimento di Studi Umanistici, s’impegna a collaborare al Festival negli ambiti legati alla cultura accademica, tra cui letteratura, poesia e traduzione, formazione e rapporto tra le discipline culturali, tra cui cinema, musica e arte. Si impegna inoltre a collaborare alle operazioni di comunicazione e di promozione del Festival e a proseguire, con lo specifico apporto dei corsi di laurea in Lingue, nella riorganizzazione del “Premio di Traduzione di Poesia civile inedita in Italia”, i cui testi premiati saranno raccolti in un’antologia pubblicata su base triennale (nel 2023 uscirà la raccolta degli anni precedenti).

Un tassello del rapporto Università e Città di Vercelli

«Questo accordo di collaborazione – ha dichiarato il rettore Gian Carlo Avanzi - è un ulteriore e importantissimo tassello sia nel rapporto tra l’Università e la città di Vercelli, sia nell’impegno profuso dall’Ateneo nelle iniziative di Terza Missione. Desidero perciò ringraziare il presidente Di Meglio per aver rinnovato e soprattutto intensificato la nostra collaborazione, rendendoci co-organizzatori di questo storico Festival. È anche grazie all’instancabile attività delle associazioni culturali come Il Ponte che l’Ateneo può raggiungere più facilmente i suoi obiettivi di disseminazione culturale e scientifica».

Si allarga una collaborazione consolidata

«Dal punto di vista dell’associazione - ha sottolineato il presidente de "Il Ponte" Luigi Di Meglio - questo accordo allarga una collaborazione ormai consolidata, che fino a oggi si era concretizzata nel Premio di Tradizione di Poesia Civile, premio unico nel panorama nazionale. A questo proposito, colgo l’occasione per annunciare la prossima pubblicazione dei testi tradotti dagli studenti dell’Ateneo nelle ultime sei edizioni del Festival: il volume sarà presentato in anteprima al Salone de Libro, il prossimo 19 maggio».

Intanto è già stato deciso cje il Festival di Poesia Civile città di Vercelli edizione 2023 si svolgerà dal 25 al 29 ottobre.